De jeugd regeert bij NEC

Roda JC trok in de zomer én winter een blik nieuwe spelers open. Ook andere Eredivisieclubs gingen de markt op om met ervaren spelers het vege lijf in de Eredivisie te redden. Bij NEC doen ze het sinds de komst van Peter Hyballa echter anders: in Nijmegen kiezen ze voor de (eigen) jeugd.

Door het vertrek van onder andere de vaste waarden Rens van Eijden, Navarone Foor, Anthony Limbombe, Christian Santos en Hannes Thór Halldórsson ging NEC logischerwijs overigens ook de transfermarkt op afgelopen zomer. Er werden de nodige spelers binnengehengeld. Door het vertrek van veel ervaring kwamen er ook ervaren spelers voor terug. Logisch, so far. Maar meer nog werden er jeugdige spelers aangetrokken. En in het kielzog van hen, kreeg onder de nieuwe coach Hyballa ook de eigen jeugd een kans.

Kadioglu

Natuurlijk springt de naam van Ferdi Kadioglu eruit als 'het' grote voorbeeld voor deze ontwikkeling. Hyballa vergeleek zijn pupil eerder al met Mario Götze. Kadioglu verbrak tegen Ajax (5-0) nederlaag het record van de jongste basisspeler van NEC ooit. Inmiddels scoort en speelt de middenvelder regelmatig. Ondanks een mindere serie duels, waarin NEC bijvoorbeeld ook vijf keer op rij verloor, krijgt hij gewoon nog speelminuten. Wellicht dit weekend ook tegen FC Utrecht; de ploeg tegen wie hij zijn eerste treffer ooit maakte in het betaalde voetbal.



Kadioglu is één van de spelers die een kans kreeg van Hyballa.

Ook de reus Jay-Roy Grot is dit seizoen echt doorgebroken. De sterke aanvaller maakte in zijn twaalf Eredivisie-optredens al liefst vijf doelpunten voor NEC. Dat is één goal per 146 minuten. Prima cijfers voor een negentienjarige spits bij een ploeg die vooral speelt om de nacompetitie te ontlopen. En nee: Grot speelt zeker niet elke wedstrijd geniaal. Maar Hyballa blijft hem een kans geven. Ook als 'ie een keer faalt, ook als 'ie een keer twee keer keer scoort.

Netwerk

Naast de twee talenten uit de jeugd van NEC, waar volgens de Duitse oefenmeester overigens nog meer groeibriljantjes lopen - wie weet wat de toekomst hen wat dat betreft nog zal brengen -, kiest Hyballa er ook voor om jonge spelers bij andere clubs weg te halen en ze een kans te geven. Julian von Haacke is zo'n speler die hij uit zijn Duitse netwerk kende, een kans gaf en inmiddels redelijk is doorgebroken.



Op die wijze creëert hij bij NEC, een jong vreemdelingenlegioen met een paar jeugdspelers, toch een ploeg waar sympathie voor is in Nederland. Een ploeg met een gemiddelde leeftijd van slechts 23 jaar en 348 dagen oud. Een gemiddeld jongere ploeg was er in de geschiedenis van NEC in de Eredivisie tot dusver nog nooit! Jeugdigheid is natuurlijk nooit een doel op zich, maar wel een teken dat de jeugd regeert het Goffertstadion. En dat er toekomst is.

Overleven

Is dan ook meteen alles wat Hyballa doet geweldig? Nee. Zeker niet. Maar zijn werkwijze is wel een alternatief op de gevestigde orde. Oudgedienden zoals Donny Gorter (28), Guyon Fernandez (30), Mohamed El Makrini (29) werden deze zomer weer naar de Eredivisie gehaald. Risicoloze keuzes waarmee je zeker weet dat je ploeg een extra bepaald basisniveau krijgt. Maar ook keuzes waarmee je als club kiest voor de korte termijn. Dit seizoen overleven en dan weer verder kijken. Om vervolgens weer keuzes te maken om te overleven.



Routiniers als Quincy hebben blijkbaar meer moeite met de werkwijze van Hyballa.



Bij NEC zijn ze daar onder Hyballa in elk geval voorlopig afgestapt. Gezien de korte duur van de aanwezigheid van Quincy Owusu-Abeyie is dat ook alleen maar een verstandige keuze. Routiniers en 'gearriveerde spelers' passen blijkbaar minder goed. Clubheld Jeffrey Leiwakabessy en reserve-goalie Marco van Duin zijn dan ook de enige dertigers in de selectie. De jeugd floreert bij de werkwijze van Hyballa, die in zijn werkwijze ook weer jeugd de kans geeft. Met die vicieuze cirkel is de jeugdigheid van NEC goed te verklaren.

Misperen

En natuurlijk zitten er bij NEC ook genoeg misperen bij. Jeugdige spelers die niet aan het niveau voldoen; die niet de gewenste stappen zetten; enzovoorts. Maar ze krijgen een kans, soms zelfs twee of drie, om zich te onderscheiden in het shirt van NEC. En ja: die keuze brengt de nodige risico's met zich mee. Maar het is in elk geval kansrijk om door te groeien en vooral met de toekomst bezig te zijn in plaats van overleven.

Is het per se beter dan routine en ervaring de kans geven? Nee. Maar het is wel beduidend anders dan de meeste andere clubs doen. Én beduidend anders dan ze in Nijmegen gewend waren. En ondanks dat de resultaten nog zeker niet altijd geweldig zijn bij NEC, zijn de geluiden over de keuzes positief gestemd. De jeugd regeert voorlopig dus nog wel even bij NEC.