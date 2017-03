Van Hoogdalem: “Ajax licht favoriet tegen Schalke 04”

Volgens Marco van Hoogdalem is Ajax licht favoriet in het komende tweeluik met Schalke 04. De Nederlander won in 1997 met de Königsblauen de UEFA Cup en volgt de club nog op de voet.

“Een gunstige loting is het nooit als je een Duitse club loot”, laat Van Hoogdalem weten aan ELF Voetbal. “Maar ik denk wel dat Ajax licht favoriet is. Schalke is afgestapt van het 5-3-2-systeem en speelt de laatste tijd vaak 4-4-2. Op karakter hebben ze het gered tegen Borussia Mönchengladbach. Als Ajax het eigen spelletje speelt, maken ze een goede kans.”



Van Hoogdalem houdt de verrichtingen van Schalke 04 nauwlettend in de gaten en is van plan beide duels tussen Ajax en Schalke 04 te bezoeken. Hij constateert dat zijn oude club een zwaar seizoen doormaakt. “Ze staan elfde op dit moment. Natuurlijk hopen ze nog in de buurt te komen van de Europa League-plaatsen, maar dat wordt een heel moeilijk verhaal.”



Dat het in de competitie niet goed gaat, zegt volgens de huidige jeugdtrainer van Roda JC nog niet alles. “Toen ik in 1997 de UEFA Cup won met Schalke 04, was het ook geen denderend seizoen (Schalke eindigde als twaalfde, red.). De Europese kansen begonnen toen ontzettend te leven bij de spelers en de fans en dat lijkt nu weer te gebeuren.”