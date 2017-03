Duels met Ajax liggen Huntelaar uitstekend

Huntelaar kan namelijk uitstekende cijfers overleggen als het gaat om ontmoetingen met Ajax, waar de inmiddels 33-jarige aanvalsleider een decennia geleden furore maakte en een megatransfer naar Real Madrid verdiende. Met De Koninklijke speelde Huntelaar echter nooit een officiële wedstrijd tegen Ajax.

Met AC Milan en Schalke 04 overigens ook niet. Met welke club dan wel? Met SC Heerenveen, de vereniging waar Huntelaar in 2004 definitief doorbrak. Vijfmaal stond Huntelaar als speler van de Friese formatie tegenover Ajax, dat hem begin 2006 voor circa €9 miljoen overnam. Drie keer zegevierde Huntelaar tegen de Godenzonen, eenmaal werd het gelijk en één keer moest 'The Hunt' een nederlaag incasseren.

16 oktober 2004: Ajax - Heerenveen 1-3

In de ArenA kwam de formatie van trainer Gertjan Verbeek na een half uur spelen op achterstand. Giannis Anastasiou zorgde voor 1-0. In de tweede helft boog Heerenveen de score helemaal om door doelpunten van Ugur Yildirim, Mika Vayrynen en Stefan Selakovic: 1-3. Huntelaar maakte de hele wedstrijd vol.

27 januari 2005: Ajax - Heerenveen 2-0 (beker)

Ajax nam in de beker revanche. Vlak voor tijd zorgden Angelos Charisteas en Ryan Babel voor het verschil. Wederom speelde Huntelaar de volle negentig minuten mee.

2 april 2005: Heerenveen - Ajax 2-1

Opnieuw kwam Ajax op voorsprong door een doelpunt van Charisteas, maar na een uur spelen maakte Marcel Seip de 1-1. Niet veel later werd Huntelaar gewisseld. Vanaf de kant zag 'The Hunt' hoe Georgios Samaras in extremis zorgde dat de drie punten in Friesland bleven: 2-1.

28 oktober 2005: Ajax - Heerenveen 0-0

Heerenveen pakte knap een punt op bezoek in Amsterdam. Huntelaar maakte de wedstrijd vol, maar wachtte nog altijd op zijn eerste goal tegen Ajax.

30 december 2005: Heerenveen - Ajax 4-2

Hè hè! Daar is-ie dan. Twee dagen voor zijn transfer naar Ajax was het raak voor Huntelaar. Kort nadat Samaras de scoren opende, maakte Huntelaar zijn eerste tegen de Amsterdammers. Na rust liepen de Friezen uit naar 4-0 door goals van André Hanssen en opnieuw Samaras. Namens Ajax deden Thomas Vermaelen en Tomás Galásek iets terug: 4-2.