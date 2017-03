ELF Legends: Klaus Fischer, de koning van de omhaal

In Duitsland hebben ze een prachtig woord voor onze omhaal: Fallrückzieher! En wie dat woord laat vallen in een gesprek met Duitse voetbalfans, die hoort onmiddellijk één naam: Klaus Fischer. Dit is deel 1 van de serie ELF Legends.

De all-time topscorer van de toekomstige Ajax-tegenstander Schalke 04 staat in Duitsland bekend als de Koning van de omhaal, omdat het hem liefst vier maal in belangrijke wedstrijden lukte om zo tot scoren te komen. Één van zijn omhaaldoelpunten, gemaakt in 1977 in een interland tegen Zwitserland, werd achtereenvolgens 'Doelpunt van het Jaar', 'Doelpunt van het decennium' en daarna zelfs 'Doelpunt van de eeuw'. Een andere belangrijk Fallrückzieher-doelpunt maakte hij in 1982 tijdens de WK-halve finale tegen Frankrijk.

Overigens was Fischer écht de man van mooie goals. Liefst zes keer was hij de manier van het 'doelpunt van de maand' en opmerkelijk daarbij is dat er tussen de eerste en de laatste keer liefst 28 jaar liggen.

Met 182 doelpunten in 295 Bundesliga-wedstrijden voor Schalke 04 is Fischer de topscorer allertijden van de club uit Gelsenkirchen.

Hoewel hij in Beieren werd geboren en zijn eerste wedstrijden speelde voor 1860 München, is hij de onomstreden Mr. Schalke. Eigenlijk een wondertje, want binnen aan jaar na zijn overgang in 1970 was hij één van de Schalke-spelers die betrokken was bij het beruchte Bundesliga-schandaal, waarbij hij en zijn medespelers voor 2.300 Mark per persoon een wedstrijd tegen Arminia Bielefeld opzettelijk met 1-0 verloren. Het zou Fischer bijna twee voetballoze seizoenen kosten.

Maar vanaf het moment dat hij zijn schorsing had uitgezeten, was Fischer niet meer te houden. Tussen 1973 en 1981 had iedere Schalke's aanval tot doel om Fischer in stelling te brengen. In 1976 werd hij dan ook topscorer van de Bundesliga: in een met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen Bayern maakte hij vier goals.



Een zware beenbreuk in het voorjaar van 1980 hield de spits tien maanden aan de kant. Eenmaal gerevalideerd bleek Schalke en degradatiekandidaat te zijn geworden, voor de spits reden om naar FC Köln te verhuizen. In zijn laatste maanden voor zijn transfer werd hij door de Schalke-fans nog genadeloos uitgefloten, maar inmiddels is de warme band tussen spits en fans al weer lang hersteld.

Zijn eerste jaar bij FC Köln, waar Rinus Michels trainer was, was één van zijn beste ooit. Hij werd met zijn club bijna kampioen en speelde in de zomer van 1982 in de verloren WK-finale tegen Italië.

In totaal speelde hij voor de Duitse Nationalmannschaft 45 interlands en scoorde daarin 32 keer. Met dat gemiddelde van 0,71 goal per wedstrijd is hij na Gerd Müller de aanvaller met het hoogste doelpuntengemiddelde.

In de Bundesliga voetbalde Fischer nog door tot 1988. Al met al speelde hij 535 wedstrijden voor 1860 München, Schalke 04, FC Köln en VfL Bochum. In die wedstrijden trof hij 268 keer doel. Op de eeuwige topscorerlijst van de Bundesliga is dat totaal goed voor en tweede plaats achter, natuurlijk, Gerd Müller.