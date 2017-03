Wie volgt Jans op in Zwolle? Vier kandidaten!

1. Gertjan Verbeek

Geboortedatum:

1 augustus 1962



Huidige club:

VfL Bochum



Vorige getrainde clubs:

SC Heerenveen (assistent), Heracles Almelo, SC Heerenveen, Feyenoord, Heracles Almelo, AZ en FC Nürnberg. Het contract van Gertjan Verbeek bij VfL Bochum loopt nog door na het huidige seizoen, maar toch is het niet ondenkbaar dat hij het binnenkort dichter bij huis zoekt. Een huis dat hij overigens zelf bouwde. In Dalfsen, onder de rook van Zwolle, timmerde Verbeek er flink op los. Bij Bochum kent Verbeek geen gelukkig seizoen. Na de vijfde plaats van vorig jaar, staat de ploeg momenteel elfde in de 2. Bundesliga. Keert de oefenmeester volgend jaar terug in de Eredivisie?







2. Arne Slot

Geboortedatum:

17 september 1978



Huidige club:

SC Cambuur



Vorige getrainde clubs:

PEC Zwolle (assistent)



In Zwolle zal men Arne Slot altijd associëren met dat ene doelpunt op 26 april 2002. In de wedstrijd tegen Excelsior tekende de middenvelder voor de treffer die FC Zwolle aan het kampioenschap van de Eerste Divisie hielp. Vijftien jaar later is Slot bezig met zijn eerste klus als hoofdtrainer. In Leeuwarden probeert hij samen met Sipke Hulshoff op Cambuur terug te brengen op Eredivisieniveau. Is de man uit Bergentheim daar volgend seizoen ook actief, of keert hij terug in de Overijsselse hoofdstad? Een jonge hoofdtrainer ligt voor de hand, naast de ervaren Dwight Lodeweges als assistent-trainer.







3. Gert-Peter de Gunst

Geboortedatum:

23 november 1968



Huidige club:

PEC Zwolle (assistent)



Vorige getrainde clubs:

PEC Zwolle (jeugd)



De minst bekende naam in het rijtje zou wel eens de grootste kanshebber op het trainerschap bij PEC Zwolle kunnen zijn. Gert Peter de Gunst speelde in de jaren 80 een handvol duels in dienst van de Blauwvingers en streek vervolgens neer in het amateurvoetbal. Inmiddels loopt hij al vele jaren rond als trainer bij PEC. Eerst als jeugdtrainer, vervolgens in de rol van Hoofd Jeugdopleidingen en inmiddels al weer vier seizoenen als assistent-trainer bij de hoofdmacht. Ligt zijn eerste job als hoofdtrainer in het verschiet?







4. Henk de Jong

Geboortedatum:

27 augustus 1964



Huidige club:

De Graafschap



Vorige getrainde clubs:

Drachtster Boys, Sneek, Heracles Almelo (assistent), sc Heerenveen (assistent), Sneek, FC Groningen (assistent), Harkemase Boys, SC Cambuur (assistent) en SC Cambuur.



De clubs op het CV van Henk de Jong hebben een aantal overeenkomsten. Ze komen uit het noorden of oosten van het land en doen over het algemeen geen gekke dingen. Met beide benen op de grond. Wat dat betreft past PEC Zwolle daar wel bij. Zien we de Fries volgend seizoen weer terug in de Eredivisie?



Outsiders: Jan Vreman, Jan de Jonge, Marinus Dijkhuizen, Foeke Booy.