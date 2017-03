Basisspeler Kuyt laat Jörgensen makkelijker scoren

Het is een wekelijks terugkerende vraag in de Kuip: speelt Dirk Kuyt wel of niet? De aanvoerder van Feyenoord moet het dit seizoen, in vergelijking met vorig seizoen, vaker toen met een reserveplaats. Nicolai Jörgensen lijkt het boegbeeld soms te missen op het veld.

Dirk Kuyt als aanvallende middenvelder of Jens Toornstra 'op tien'. Het is een wereld van verschil. Kuyt meldt zich vaak in het zestienmetergebied en speelt vlak achter de spits. Toornstra daarentegen speelt als middenvelder een stuk minder aanvallender. Hierdoor helpt hij ook Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena, de defensieve middenvelders van Feyenoord.

Wedstrijden Goals Jörgensen Goals per wedstrijd Jörgensen Kuyt als basisspeler 22 18 0,82 Kuyt niet als basisspeler 4 1 0,25

Poppetjes

Giovanni van Bronckhorst merkt weinig verschil in het spel van de topscorer van de Eredivisie als Kuyt of Toornstra achter hem speelt. "Natuurlijk, het elftal staat anders als Dirk of Jens achter Nicolai speelt", zegt de trainer. "We speelden afgelopen weekend (in de wedstrijd tegen AZ die met 5-2 werd gewonnen, red.) in een andere samenstelling dan de weken ervoor. Dat kwam mede door het wegvallen van Eljero Elia en Bilal Basacikoglu."

"Ik moet zeggen dat de spelers elkaar allemaal goed aanvullen. Soms staan de poppetjes net iets anders maar we kennen de sterke punten van iedereen. Die van Nicolai, van Dirk, Jens en ook Steven (Berghuis, red.). Het is alleen een kwestie om die kwaliteiten goed op elkaar af te stemmen. Afgelopen weekend was het met Dirk en Nicolai natuurlijk heel goed, maar het is niet zo dat hij zonder Dirk een andere speler is."