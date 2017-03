Toornstra kan aantal Oranje-interlands verdubbelen

“Ik vind het wel terecht dat hij is geselecteerd”, zegt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst op de wekelijkse persconferentie. “Zeker als je ziet hij constant hij dit seizoen presteert. Jens is daardoor iemand die voor Oranje in aanmerking komt. Hij heeft het zelf afgedwongen en ik ben blij dat hij ook in de ogen van de bondscoach van waarde kan zijn.”



De 27-jarige Toornstra is geen vaste naam in de selectie van het Nederlands elftal. Eind 2016 werd hij wel al opgeroepen door bondscoach Danny Blind, als vervanger van de destijds geblesseerde Luciano Narsingh. Bij die oproep bleef het, want de Feyenoorder kwam niet in actie in de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.



Toch kwam de middenvelder, die ook als aanvaller uit de voeten kan, al twee keer uit voor het Nederlands elftal. Onder bondscoach Louis van Gaal ontving hij, voor een oefentrip in Azië, al een uitnodiging en speelde hij tegen Indonesië en China zijn eerste interlands. Toornstra was destijds één van de opvallende namen binnen de selectie, maar hoe is het de andere verrassingen uit de toenmalige selectie vergaan?



Lerin Duarte

Het komt niet vaak voor dat spelers van Heracles Almelo worden opgeroepen voor Oranje. Lerin Duarte overkwam het wel. Helaas voor de Rotterdammer speelde hij geen minuut. De uitnodiging voor het Nederlands elftal kwam in een sterke fase van Duarte’s carrière. Enkele maanden na de oefentrip maakte hij een transfer naar Ajax. In Amsterdam bleef zijn doorbraak uit en hij keerde in de zomer van 2016 terug naar Almelo.



Miquel Nelom

Een andere opvallende naam in die selectie was Miquel Nelom. De verdediger kwam, evenals Toornstra, in actie tegen Indonesië en China. De momenteel 26-jarige Feyenoorder gaf destijds aan goed mee te kunnen met het niveau van het Nederlands elftal. Toch werd de verdediger na de Azië-trip niet meer uitgenodigd voor Oranje.



Dwight Tiendalli

Bondscoach Louis van Gaal zat krap in zijn vleugelverdediger voor de wedstrijden tegen de Aziatische landen, waardoor ook Dwight Tiendalli werd opgeroepen. De oud-speler van onder andere Feyenoord en FC Twente stond destijds onder contract bij Swansea City en kon in die periode vaak rekenen op een basisplaats in de Premier League. Ook Tiendalli speelde tijdens de trip in Azie zijn eerste twee interlands. Ook hij werd later niet meer opgeroepen. De verdediger lijkt tegenwoordig van de aardbodem verdwenen sinds hij in 2015 vertrok bij Swansea en tot op heden geen nieuwe club vond.