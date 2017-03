Lurling: "In winterstop zei ik al 'Feyenoord wordt kampioen'"

"Ik heb het nu nog drukker dan in de periode toen ik zelf profvoetballer was." Is getekend Anthony Lurling. Nadat hij afgelopen zomer officieel afscheid nam als profvoetballer, staat de 39-jarige Bosschenaar nog zes dagen in de week op het veld. Tijd om naar zijn voormalige clubs sc Heerenveen en Feyenoord, die zondag tegenover elkaar staan, te gaan kijken, zit er dan ook niet in.

“ Ik heb geen zin om het hele alfabet aan scheldwoorden aan te horen”

"Heerenveen is zeker anderhalf uur rijden. Omdat ik zelf op zaterdag en zondag actief ben, is dat nauwelijks te doen", vertelt Lurling tegenover ELF Voetbal. "Rotterdam is goed bereisbaar. Ik zou graag een wedstrijd van Feyenoord bezoeken, maar dat risico wil ik niet lopen. Erg jammer. Ik zou mijn zoon graag eens de ervaring van een volle Kuip willen laten meemaken. Maar dat zit er helaas niet in."



De oorzaak ligt in zijn vertrek in 2004. "Op het moment dat ik wegging, was de band met de supporters niet ideaal. Ik heb er geen zin in om het hele alfabet aan scheldwoorden aan te horen als ik een wedstrijd kom bezoeken. Maar ik probeer Feyenoord, net als sc Heerenveen, zo goed mogelijk te volgen. Contacten heb ik er niet meer. Die elftallen veranderen zo vaak van spelers. In mijn tweede periode bij sc Heerenveen (in 2014, red.) heb ik door blessures ook niet veel gespeeld. Al heb ik aan mijn tijd bij Feyenoord wel een goede vriendschap met John Metgod overgehouden."



Kampioenschap

Lurling verwacht voor koploper Feyenoord zondag een moeilijke wedstrijd. "Ze hebben het altijd lastig in Heerenveen. Voor beide clubs is het een cruciale wedstrijd. Voor Heerenveen met het oog op de plaatsing voor de Play-Offs, Feyenoord mag geen punten laten liggen in de titelstrijd. Al verwacht ik dat Feyenoord inmiddels zo ver is, dat de ploeg ook dit soort wedstrijden wint."





De Brabander, die acht keer scoorde in 57 duels voor de Rotterdammers, verwacht ook dat Feyenoord op 14 mei als koploper de Eredivisie afsluit. "Ze zijn nu zo dichtbij. Ik zou het leuk vinden als ze het een keer redden. In de winterstop werd ik gebeld door een journalist met de vraag wie er kampioen wordt. Toen heb ik al Feyenoord gezegd. Dat gevoel is niet veranderd. Als je ziet hoe ze ook AZ zondag met 5-2 wegzetten. Er staat een sterk team, waarbinnen het vertrouwen groot is."



FC Engelen

Lurling verwacht zelf over enkele weken één en misschien zelfs twee kampioenschappen te vieren. "Na mijn afscheid als profvoetballer ben ik afgelopen zomer bij FC Engelen aangesloten. Een Vierde Klasser. In het begin kampte ik nog met kleine blessures, maar ik ben nu superfit en heb dertien van de zestien wedstrijden gespeeld. Alleen in het begin van het seizoen miste ik er een paar. We staan in de competitie nu bovenaan met vijf punten voorsprong en twee wedstrijden minder gespeeld. Zondag wonnen we met 8-0, een week eerder met 5-1. Het is niet de vraag of, maar wanneer we kampioen worden. Een mooi moment straks, want FC Engelen heeft nog nooit in de Derde Klasse gespeeld."





Hij speelt er als aanvallende middenvelder. "Ik begon als verdedigende middenvelder, de plek waar ik ook bij 1.FC Köln had gespeeld. De trainer vond dat het best, omdat daar in het voetbal elke opbouw moet beginnen. Na een aantal duels heeft hij gevraagd of ik toch op tien wilde spelen, omdat ik daar gevaarlijker ben." Heeft Lurling, die zes doelpunten achter zijn naam heeft staan, geen last van dubbele bewaking? "De meeste ploegen vinden het wel mooi en tonen respect. Er is tot nu toe maar één ploeg geweest die wel irritaties opriep. Een ploeg uit Tilburg. Dat komt weer door de rivaliteit tussen Willem II en NAC Breda."



Spitsentrainer

Bij FC Engelen traint Lurling ook de A1, die aan kop gaat in de Hoofdklasse. Daarnaast staat hij vier dagen in de week op het veld bij FC Den Bosch als assistent en spitsentrainer van het eerste elftal. "Tijdens de thuiswedstrijden zit ik ook op de tribune en loop ik in de rust naar onderen om mijn bevindingen over te brengen. Ik ben nu ook bezig met de cursus Trainer-Coach II. Eind april hoop ik het diploma binnen te hebben. Dat moet wel lukken."





"Bij FC Den Bosch voetbal ik ook regelmatig mee op de training en fungeer ik als tussenpersoon. Spelers komen naar jou om hun verhaal kwijt te kunnen. Ze weten dat ze altijd bij me kunnen aankloppen. Ik hoop dit jaar zoveel mogelijk te leren en de volgende stappen als trainer te maken." Hoe de situatie volgend jaar is, weet hij nog niet. "Mijn contract bij FC Den Bosch loopt af. Ik zou graag doorgaan in het betaalde voetbal om veel te leren. Bij FC Engelen ga ik ook volgend seizoen door. Zolang het allemaal goed te combineren is."