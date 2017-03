'Manchester United wil Mbappe snel vastleggen'

Dat meldt de Daily Express. De 18-jarige aanvaller fungeert dit seizoen als de absolute revelatie binnen het team van AS Monaco. In de Champions League liet de Franse jeugdinternational deze week in eigen huis tegen Manchester City zijn kwaliteiten ook weer zien.



Dat leverde hem zelfs zijn eerste selectie voor de Franse nationale A-ploeg op. Niet alleen Manchester United wil Mbappe graag aantrekken. Ook Real Madrid zit op het vinkentouw. Volgens Don Balon wil Mourinho de Spaanse grootmacht snel afschudden met een enorm hoog openingsbod. Wordt vervolgd.