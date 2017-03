Piqué: "Ajax moet oppassen voor reuzendoder Excelsior"

“ Van de ArenA met die discolichten naar Woudenello met dat kleine veld en kunstgras”

Bijna driehonderd wedstrijden speelde Piqué in het Nederlandse betaald voetbal. Zijn eerste bestreed de toenmalige linksback in het shirt van Ajax. De meeste in de Eredivisie werkte hij af voor Excelsior. Eén daarvan was de 3-1 zege in eigen huis op uitgerekend Ajax. "Ik scoorde ook nog", vertelt de nu 37-jarige Piqué tegenover ELF Voetbal. "Of ik juichte? Natuurlijk. Excelsior was op dat moment mijn werkgever. Mijn zoontje zat ook voor het eerst in het stadion. We troffen Ajax toen (23 december 2007, red.) op het juiste moment."



"Het was koud, er lag sneeuw. Er waren twijfels over het doorgaan. De scheidsrechter gaf akkoord, maar er heerste een rotsfeer. Een halfgevuld stadion. Wij hebben van die situatie misbruik gemaakt. Ajax moet ook deze keer oppassen. Excelsior heeft zich de laatste jaren wel vaker ontplooid als reuzendoder. Kijk naar de wedstrijd waarin AZ kampioen kon worden. Ze hebben regelmatig grote clubs in eigen huis verslagen."



Vermoeid

"Ik zag Ajax zondag tegen FC Twente. Vooral in de eerste helft oogde het team vermoeid. Het tempo werd er vaak uitgehaald. Ze speelden drie dagen geleden natuurlijk nog tegen FC Kopenhagen. Nu geldt dezelfde situatie. Van een Europees duel in een volle ArenA waar alles op en aan zit met die discolichten moet je plotseling naar Woudenello met dat kleine veld en kunstgras. Die knop moet je kunnen omzetten."





"Ik weet dat spelers daar moeite mee hebben. In mijn tijd zag je dat bij jongens als Klaas-Jan Huntelaar en Hedwiges Maduro. Al heb ik op dat gebied wel het vertrouwen in trainer Peter Bosz. Afgelopen zondag was hij in de rust flink boos geworden, vertelden Joël Veltman en Jairo Riedewald na afloop tijdens de speech in de box waar ik zat. Dat hielp. Al toonde FC Twente veel te veel respect. Ze hadden juist het tempo hoog moeten houden, vol druk moeten zetten. Ze wisten dat Ajax donderdag gespeeld had. Ajax zal nu vanaf minuut één getergd moeten zijn. Als ze denken 'ah, zondag na zo'n zware wedstrijd maar tegen Excelsior', komen ze van een koude kermis thuis."



Nigel Hasselbaink

Bij Excelsior speelt Nigel Hasselbaink, het neefje van Piqué. "Ik heb hem afgelopen week nog de complimenten gegeven voor zijn mooie doelpunt tegen sc Heerenveen. Ik ben trots op hem. Vorig jaar heeft hij niet zoveel gespeeld, maar dit seizoen krijgt hij wel het vertrouwen van de trainer. Dan doet hij extra zijn best. Hij oogt klein, maar is erg sterk en daardoor voor elke verdediger lastig te bespelen."





Davinson Sánchez

Mocht Hasselbaink weer in de basis starten, wordt Davinson Sánchez waarschijnlijk zijn tegenstander. "Sánchez zal meer moeite hebben met een kleine aanvaller dan een grote. FC Twente deed dat zondag heel slim. Ze lieten Sánchez de opbouw verzorgen. Maar daarin was hij erg slordig, foute passes. Hij speelde veel ballen in de voeten van een Twentenaar. Sánchez neemt enorm veel risico in zijn inspeelpass, om door de as de middenvelders aan te spelen. Net zoals Gerard Piqué en Samuel Umtiti bij FC Barcelona doen. Alleen pakte FC Twente daardoor telkens de bal af. In de omschakeling is dat dodelijk."



Feyenoord

Dat Ajax zondag na Feyenoord in actie komt, ziet Piqué als een voordeel. "Die gaan bij mogelijk puntenverlies van Feyenoord straks als de brandweer. Al kan het van de andere kant ook tegen je werken. Ajax heeft een jonge groep." Wie wordt de kampioen? "Ik merk om me heen dat bijna iedereen het Feyenoord gunt. Het leeft daar nu ook. Als Feyenoord de laatste drie, vier wedstrijden blijft winnen, wordt het voor Ajax steeds lastiger. Ik verwacht niet dat het voor Feyenoord nog misgaat. Ze zijn zo dichtbij, ze zijn zo gefocust en met spelers als Eljero Elia, Karim El Ahmadi en Dirk Kuyt hebben ze nu ook veel ervaring."



Almere City

Het betaalde voetbal volgt hij op de voet. "Alleen bekijk ik nu wedstrijden op een andere manier. Echt als trainer." Piqué, die nog even positief en vrolijk in het leven staat, is dit seizoen actief als trainer van Almere City Onder 16 en assistent bij Jong Almere City in de Derde Divisie. "Vier keer in de week sta ik twee keer per dag op het trainingsveld. Op zaterdag ben ik bij de wedstrijden. Alleen als de twee teams tegelijk spelen, zit er bij Jong Almere City een andere assistent op de bank. Zoals toevallig deze zaterdag. Met Onder 16 spelen we de topper tegen Vitesse. We doen het goed, maar kampioen worden hoeft niet. We vormen een opleidingsteam. Het gaat puur om het ontwikkelen. Dat is wel eens lastig."



Trainersdiploma

"Ik heb het UEFA B-trainersdiploma. Volgend seizoen wil ik graag UEFA A gaan halen. Dat kan ik via AZ Onder 19 onder Koen Stam doen. Of misschien bij een andere club. Dat weet ik nog niet." Als trainer probeert hij zijn spelers op een positieve manier te benaderen. "Van elke trainer, die ik heb meegemaakt, heb ik iets gepikt. Dat positieve van John van den Brom, discipline van Fred Rutten en Co Adriaanse en ik probeer de jongens ook altijd te motiveren. Ook al sta je er even naast. Juist dan heb je vertrouwen nodig. Die situatie heb ik zelf ook meegemaakt. Bij Ajax, bij ADO Den Haag waar ik terugkeerde van een blessure en op de bank terechtkwam, en bij Willem II."



Heeft Ajax hem nog niet teruggevraagd? "Op een soort reünie met veel oud-spelers polste Heini Otto me. Er lopen daar veel oud-spelers als jeugdtrainer rond. Het zou leuk zijn. Maar ik weet niet wat Almere City met me van plan is. Ik ga hier niet zomaar weg. Ik ben blij dat de club me de kans als trainer heeft geboden. We zien wel."