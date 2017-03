De wonderlijke opstanding van FC Twente

Het 51 e jaar in de geschiedenis van FC Twente was er één met een heel donker randje. Door het oog van een klein uitgevallen naald ontkwamen de Tukkers aan het kwijtraken van hun licentie. De ene bestuurlijke chaos volgde de ander op. Ook sportief was het dramatisch. Inmiddels is het tij echter volledig gekeerd en is FC Twente één van de verrassingen van de Eredivisie .

Door de zege van vrijdagavond op Roda JC (0-3) heeft FC Twente inmiddels een punt meer verzameld dan in heel het rampseizoen hiervoor. Dat begon rampseizoen overigens al in mineur, toen eind augustus Alfred Schreuder, onder druk van de supporters, aan de kant werd gezet als trainer. Drie nederlagen in de eerste vier duels en het daaropvolgende ontslag was echter pas het begin van alle ellende.

De ene falende bestuurder werd opgevolgd door de volgende, die op zijn beurt weer alles probeerde om de boel op te knappen in Enschede. Met als gevolg dat er wederom nieuwe te grote risico's werden genomen; er financiële lijken uit de kast vielen; en er geen enkele vorm van leiding was in De Grolsch Veste. Het is dat de licentiecommissie genadig was met het geven van punten in mindering, anders was sportief FC Twente ook in degradatienood gekomen.

Faillissement

Toch leek de KNVB FC Twente uiteindelijk niet gunstig gestemd. Degradatie, een algeheel faillissement of helemaal het intrekken van de licentie leken de opties die nog restten voor de Tukkers. Het al gedegradeerde De Graafschap rekende zich al rijk, maar kwam uiteindelijk van een hele koude kermis thuis. Terecht of niet: het vege lijf van FC Twente was voorlopig gered. Dit seizoen overleven in de Eredivisie was opeens weer halszaak nummer één geworden. "We zullen veel moeten verkopen om financieel te overleven", wist Ted van Leeuwen.



Er waren hele zorgelijke tijden voor Hake. Inmiddels kan hij weer een stuk vaker lachen.

Hakim Ziyech, de man die FC Twente persoonlijk week op week op de been hield vorig seizoen, Felipe Gutiérrez, Robbert Schilder; speler voor speler trok de voetbalclub uit Enschede leeg. Ze wilden weg uit de malaise, weg uit de onrust. De Tukkers maakten noodgedwongen schoon schip. Van Leeuwen sloot een aantal slimme deals met Manchester City, pikte de ongelukkige Mateusz Klich op uit Duitsland en liet jeugdige spelers uit het belofteteam en de jeugd doorstromen naar het eerste team.

Rust

Met die jonge spelers creëerde René Hake rust. Een woord dat ze toch zeker ruim anderhalfj aar al niet meer hadden gehoord in Enschede. Na een moeilijke start met twee nederlagen kwam er steeds meer perspectief bij Twente. Achterin ontpopte talent Hidde ter Avest zich tot een belangrijke waarde; het middenveld kwam volledig in handen van Klich en Kamohelo Mokotjo, terwijl voorin de City-huurlingen Enes Ünal en Bersant Celina het verschil maakten.

De lach keerde terug in De Grolsch Veste. Angst en frustratie maakte plaats voor hoop. Hake verdient een pluim voor het geduld dat hij had. De rust die hij bewaarde. De technische mensen verdienen een pluim voor de wijze waarop omgegaan werd met het vertrek van een flink aantal basisspelers Fafgelopen zomer. Zonder een rode cent werden de juiste vervangers gehaald. En in de winter werd ook Oussama Assaidi teruggehaald naar de Eredivisie.



FC Twente leeft. En hoe!

Hemel

Van de hel naar de hemel zijn de supporters van FC Twente gegaan. Dit seizoen heeft FC Twente dus al een punt meer dan in heel het vorige behaald. Bovendien waren de Tukkers één van de twee ploegen die Ajax versloeg dit seizoen. En van de laatste negen duels in de Eredivisie werd alleen van die Amsterdammers en Feyenoord verloren. De trein FC Twente, die vorig seizoen nog verroest en verrot op een rangeerterrein stond, giert nu als een Thalys over het spoor.

Toch zal het station Europees Voetbal dit seizoen niet worden gehaald. Geen haan die kraaide naar de straf van de KNVB om FC Twente drie jaar uit te sluiten van Europees Voetbal. Ze waren blij dat de club nog bestond. En ach, Europa daar durfde niemand aan te denken voor de komende jaren. Inmiddels zullen de meeste fans steeds een beetje meer balen van de opgelegde sanctie. Natuurlijk is het vervelend, maar voorlopig moeten ze het feit dát ze balen, vooral zien als een compliment. Een compliment voor de wonderlijke opstanding van FC Twente.