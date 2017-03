Jonker laat VfL Wolfsburg, Gómez en Bazoer weer lachen

In Nederland maakte Andries Jonker nooit een heel bijzondere indruk als trainer, maar in het buitenland is zijn loopbaan een stuk succesvoller. Bij VfL Wolfsburg leek hij te beginnen aan een bijna mission impossible, maar enkele weken na zijn entree is iedereen dolenthousiast. Want zaterdag won de formatie van Jonker opnieuw: met 1-0 van concurrent Darmstadt 98.

Bij het aantreden van Jonker had VfL Wolfsburg vier van de laatste vijf duels verloren. Jonker werd de opvolger van Valérien Ismaël, die op zijn beurt weer Dieter Hecking had vervangen. Ze waren duidelijk ten einde raad in Wolfsburg. Dus legden ze hun lot in handen van Louis van Gaal-adept Jonker. Mario Gómez gaf na de eerste trainingen al aan dat de werkwijze van Jonker inderdaad bijzonder veel leek op die van diens landgenoot Van Gaal. De spits werkte eerder bij Bayern München al samen met het duo.

En uitgerekend Gómez is één van de spelers die garen spint bij de komst van Jonker. Voor de aanstelling van de Nederlander stond hij vier duels droog; onder leiding van de voormalig coach van Willem II maakte hij elke wedstrijd één doelpunt. Dat betekent overigens tegelijkertijd dat de voorhoedespeler ook de volledige productie van Wolfsburg onder leiding van Jonker op zijn naam heeft staan..

Bazoer

Toch is er nóg een speler in de selectie heel tevreden met de aanstelling van Jonker: Riechedly Bazoer. In zijn eerste duel onder de Nederlandse coach maakte hij in de Bundesliga al meer speelminuten dan in de zes speelrondes daarvoor onder Ismaël. Door de blessure van Jeffrey Bruma is Bazoer de enige speler die de Nederlandse eer hooghoudt op het veld. Maar hij doet dat met verve.

Goed. Darmstadt, de ploeg die zaterdag werd verslagen door Jonker en co., was dan weliswaar de hekkensluiter van de Bundesliga. Maar vorige week deed Wolfsburg de titelstrijd beslissen door van RB Leipzig (1-0) te winnen. Overigens ging dé verrassing van de Bundesliga wederom onderuit dit weekend: ze werden met 3-0 naar huis gestuurd door Werder Bremen. Dat is slecht nieuws voor Jonker: want Bremen is een concurrent voor Wölfe. Maar goed: van een topploeg én een directe concurrent gewonnen: voorlopig is de balans van Jonker in dienst van Wolfsburg waanzinnig.

Wolfsburg voor Jonker Wolfsburg onder Jonker Puntentotaal: 22 punten 7 punten Punt per duel: 1 2,33

Heeft Jonker het kunstje goed afgekeken bij Van Gaal? Heeft hij bij Arsenal in Engeland nog zo veel bijgeleerd? Of kwamen z'n kwaliteiten in Tilburg bij Willem II nooit helemaal tot uiting? In de Volkswagen-Arena is er niemand die zich er druk om maakt. Ze juichen. Voor het Wolfsburg van Jonker, dat na de zege op Darmstadt opeens weer richting de onderkant van de middenmoot kruipt.