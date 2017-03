Verloren talent Labyad goud waard voor FC Utrecht

Labyad stond in zijn tijd bij PSV bekend als een groot talent toen hij in 2010 zijn debuut maakte in de Eredivisie. Niet veel later was hij meteen matchwinner bij de Eindhovenaren door twee keer te scoren tegen FC Groningen. In het seizoen 2011/12 speelde hij vrijwel alles voor PSV en stonden de clubs voor hem in de rij. Er werd hem een grote carrière voorspeld, maar niets bleek minder waar.





Een jonge Labyad in het shirt van PSV



Probleemkind

De buitenspeler wilde hoe dan ook vertrekken bij PSV en dit werd hem niet in dank afgenomen door de Eindhovense supporters. In de zomer van 2012 kreeg Labyad dan eindelijk zijn zin: hij vertrok naar Sporting Portugal. Hij zou uiteindelijk vier jaar onder contract staan in Portugal en hij werd opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko, maar ook deze periode verliep alles behalve vlekkeloos.



In totaal speelde hij in vier jaar tijd nog geen dertig wedstrijden voor Sporting en werd hij in de tussentijd verhuurd aan Vitesse en Fulham. Bij Vitesse liet hij af en toe nog mooie dingen zien, maar vooral zijn periode als huurling in Engeland liep uit op een groot fiasco. Labyad moest het doen met slechts twee invalbeurten op Craven Cottage, waarin hij bij elkaar nog geen zestig minuten speelde.





Labyad kwam als speler van Sporting vijf keer uit voor Marokko



Na vier moeizame jaren besloten beide partijen afgelopen zomer om afscheid van elkaar te nemen. Het contract van Labyad in Portugal werd verscheurd en het voormalig toptalent vertrok uit Lissabon met een transfervrije status.



Herkansing

In januari van dit jaar kreeg Labyad een ultieme mogelijkheid om zijn carrière te redden. Erik ten Hag besloot om hem een nieuwe kans te geven in de Eredivisie en haalde hem in de winterse transferperiode naar FC Utrecht. Hij speelde sindsdien zes duels voor de ploeg uit de Domstad, maar was nog niet trefzeker. Daar kwam vanavond verandering in toen hij de belangrijke openingstreffer maakte in Nijmegen.



De carrière die hem ooit voorspeld werd zal Labyad nooit meer gaan beleven. Toch is hij nog altijd pas 24 jaar oud en heeft hij nog alle tijd om iets van zijn loopbaan te maken. Zijn periode als speler bij FC Utrecht lijkt een laatste strohalm voor de dribbelaar. Het is nu of nooit voor Zakaria Labyad.