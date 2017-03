Siem de Jong laat PSV-fans dromen

PSV draaide een beroerde start van het seizoen, maar herpakte zich compleet na de winter. Onder leiding van Phillip Cocu verloren de Eindhovenaren na de winterstop slechts één wedstrijd. Niemand verwacht nog dat het kampioenschap naar Brabant gaat dit jaar, maar wie van de grote drie heeft nog het moeilijkste programma voor de boeg?





Feyenoord Ajax PSV sc Heerenveen (uit) Excelsior (uit) Ajax (uit) Feyenoord (thuis) Sparta (uit) Go Ahead Eagles (thuis) AZ (thuis) FC Twente (uit) PEC Zwolle (uit) NEC (uit) Willem II (thuis) FC Utrecht (thuis) sc Heerenveen (thuis) ADO (uit) Vitesse (uit) PSV (uit) Ajax (thuis) Excelsior (uit) Go Ahead Eagles (thuis) FC Groningen (uit) Heracles (thuis) Willem II (uit) PEC Zwolle (thuis)



Op papier heeft PSV het makkelijkste programma. Ook kunnen de Eindhovenaren profiteren van het feit dat de twee voornaamste titelkandidaten nog tegen elkaar spelen. PSV zou zonder zelf in actie te komen een gouden slag slaan, mocht de Klassieker eindigen in een gelijkspel.



Déjà vu

Voor Ajax staat er in de laatste speelronde van de Eredivisie een uitwedstrijd op het programma tegen Willem II. Nu lijkt dit een vrij eenvoudige opgave, maar in Amsterdam zullen veel supporters nog vaak terugdenken aan de editie van deze wedstrijd van 2007. AZ verloor tegen alle verwachtingen in van Excelsior, waardoor Ajax ineens kampioen kon worden in het Willem II-stadion. Onder leiding van Henk ten Cate wonnen de Amsterdammers met 0-2, maar kwam Ajax uiteindelijk slechts één doelpunt te kort voor het kampioenschap. Naar wie de titel wel ging? Inderdaad, PSV.





In 2007 kwam Ajax één doelpunt te kort voor de titel



Ook voor PSV is de laatste wedstrijd er een met een verleden. Vorig seizoen gaf Ajax de titel uit handen door op de laatste speeldag niet te winnen van De Graafschap. PSV deed haar sportieve plicht wel en won de laatste wedstrijd van het seizoen van PEC Zwolle. Phillip Cocu pakte hierdoor toch het kampioenschap met zijn ploeg, terwijl niemand daar meer op rekende.



Cocu trok bij beide wedstrijden aan het langste eind. In 2007 als speler, vorig seizoen als trainer in Eindhoven. De trainer is een ware meester op het gebied van onverwachte kampioenschappen, dus mogen we PSV nog lang niet afschrijven voor de titel.