Troupée reist vol vertrouwen naar Oranje Onder 19

“ Ik bel morgen even naar één van de Ajacieden, zodat we samen kunnen reizen”

"Dat wordt wel onze doelstelling", vertelde de 18-jarige rechtsback van de Domstedelingen in de catacomben van Stadion De Goffert. "Als Nederland zijn we favoriet en we weten dat de eerste wedstrijd direct belangrijk wordt. Win je die, kunnen we het in de tweede wedstrijd afmaken." Oranje Onder 19 opent donderdag de strijd in de Eliteronde om 16.00 uur in Assen tegen Finland. Daarna wachten Oekraïne (zaterdag, 17.00 uur, Harkema) en Griekenland (volgende week dinsdag, 17.00 uur, Assen).



"We verzamelen maandag in het hotel. Ik bel morgen (zondag, red.) even naar één van de Ajacieden, Dani de Wit of Deyovaisio Zeefuik, zodat we samen kunnen reizen. Heel veel weet ik niet af van de landen. Daar gaan we ons de komende dagen mee bezig houden. Bij wie we op de kamer kom te liggen, is afwachten. Normaal is dat Thijmen Nijhuis, mijn ploeggenoot. Maar hij is afgevallen in de definitieve selectie."



Georgië

Slechts de poulewinnaar plaatst zich voor het EK, dat in juli in Georgië wordt gehouden. "Ik ben er al eens geweest", vervolgde Troupée. "Volgens mij met Oranje Onder 18. Maar nee, het is geen land om te boeken voor een vakantie." Met de omschakeling heeft hij geen problemen. "Bij FC Utrecht is het meer volwassen. Straks zit ik weer anderhalve week met leeftijdsgenoten."



Troupée reist met een goed gevoel naar het noorden. "De zege op NEC was belangrijk. Ze switchten een paar keer van systeem tijdens de wedstrijd, maar we hebben ze de hele wedstrijd achter de feiten laten aanlopen." De Amsterdammer in Utrechtste maakte ook weer vele meters. "Ik kon mijn eigen spel spelen. Lekker veel opkomen. Ik kreeg nog enkele kansen om te scoren, maar dat zat even niet mee."



Het veld was redelijk drassig geweest, erkende hij. "Het was daardoor wat zwaar, maar eigenlijk vind ik dat zelf wel lekker. Ik houd er wel van om te voetballen op een veld waar het net heeft geregend." Plek vier is in ieder geval stevig in handen. "We willen zo hoog mogelijk eindigen." Plek drie is rekentechnisch niet meer haalbaar. "Maar de vraag is ook of het realistisch is. We gaan voor de vierde plaats. We liggen keurig op koers."