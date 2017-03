Verbeek: "Van mij mag Feyenoord winnen van Heerenveen"

Koploper Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij sc Heerenveen. Voor Gertjan Verbeek (54) een speciaal duel, want de huidige hoofdtrainer van VfL Bochum heeft bij beide clubs een verleden. In gesprek met ELF Voetbal praat hij over kampioensstress, Führungsspieler Karim El Ahmadi en het gemis van Stijn Schaars .

“ Karim is nu wat ze in Duitsland een 'Führungsspieler' noemen: een speler die voorop gaat in de strijd.”

Naar het Abe Lenstra Stadion afreizen is zondag geen optie voor Verbeek. Een uur na de aftrap in Friesland klinkt namelijk het eerste fluitsignaal in Bochum, waar Tweede Bundesliga-club Erzgebirge Aue de tegenstander is. "En daarnaast heb ik een hoogzwangere vriendin, dus de kans dat ik ergens anders voetbal ga kijken is al klein. Ja, het zijn spannende dagen", erkent Verbeek, die daags na het telefonische interview vader werd van dochter Sinne. "Maar natuurlijk zal ik, als fervent Heerenveen-volger, de samenvatting kijken. Ook Feyenoord volg ik met aandacht, zeker nu ze het zo goed doen. Van mij mag Feyenoord zondag winnen, want ik ga ervan uit dat Heerenveen genoeg punten pakt om zich te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Het zou goed zijn voor het Nederlands voetbal als een andere club dan Ajax of PSV een keer de titel pakt.

Bij Feyenoord stond Verbeek tijdens seizoen 2008/09 een half jaar aan het roer. Een slechte seizoensstart kostte hem destijds de kop. "Toen ik bij Feyenoord zat, was er echt sprake van een dieptepunt. Een matig elftal, dat niet presteerde, met veel weerstand tegen veranderingen", blikt de Deventenaar terug. "Feyenoord was ingehaald door provincieclubs als FC Groningen, Heerenveen, AZ en Vitesse, maar heeft sindsdien gewoon een hele grote inhaalslag gemaakt op het gebied van professionaliteit. Met name het vasthouden aan de geweldige jeugdopleiding, die de laatste jaren veel talenten heeft voortgebracht, is belangrijk. Ik hoop dat ze inzien dat dat dé weg is voor Feyenoord, en sowieso voor Nederlandse clubs. Dat je veel zorg draagt voor het opleiden van eigen talenten, want ze zijn er nog genoeg in Nederland."

Kampioensstress en El Ahmadi

Begin maart, na het 1-0 verlies bij Sparta Rotterdam, werd het fenomeen 'kampioensstress' door verschillende Rotterdamse media onder het stof vandaan gehaald. Verbeek gelooft er wel in: "Ajax en PSV hebben de afgelopen jaren vaker in deze situatie gezeten. Dan zie je toch dat die ploegen, en hun organisaties, er beter mee omgaan. Bij clubs die al heel lang geen kampioen zijn geworden, zoals Feyenoord, kan een bepaalde spanning en onzekerheid ontstaan", aldus Verbeek. "Maar ik heb het idee dat er bij Feyenoord toch wel een bepaalde nuchterheid heerst, zowel bij de leiding als de jongens. Verleden jaar zou Martin van Geel (technisch directeur, red.) volgens diverse media nog moeten vertrekken, maar daar zijn ze bij Feyenoord rustig mee omgegaan. Ze lieten zich niet gek maken en zijn doorgegaan op de ingeslagen weg. Dat is weleens anders geweest bij Feyenoord en is een groot compliment voor de organisatie."

Ook op het veld laten de Rotterdammers zich niet gek maken. Vorige week werd de nare smaak van het verlies bij Sparta weggespoeld met een 5-2 overwinning tegen AZ. Eén van de sleutelspelers is Karim El Ahmadi, de enige speler die in 2008 ook al bij Feyenoord zat. "Ik vind Karim nog steeds hetzelfde type voetballer, alleen is hij nu gelouterd, zowel nationaal als internationaal. Hij is nog altijd een redelijk introverte jongen, maar Karim heeft geleerd verantwoordelijkheid te nemen. Daartoe was hij destijds niet echt in staat. Hij is nu wat ze in Duitsland een Führungsspieler noemen: een speler die voorop gaat in de strijd. Hij geeft het goede voorbeeld, in zijn doen en laten, en de jonge jongens trekken zich aan hem op."

Verantwoordelijkheid en Schaars

In Friesland was Verbeek zowel speler als assistent- en hoofdtrainer. In totaal stond de oud-verdediger ruim twintig jaar onder contract bij Heerenveen, dat na de winterstop een stuk minder presteert. In negen competitieduels werden slechts acht punten gehaald. De mindere resultaten lijken verband te houden met het ontbreken van Stijn Schaars, die door een enkelblessure sinds januari langs de kant staat. Verbeek: "Stijn is heel dominant in de opbouw en bepaalt vaak het tempo in de wedstrijd. Als hij er niet is, moet iemand anders opstaan. Maar dat is niet makkelijk. Trainer Jurgen Streppel is sindsdien op zoek naar de ideale samenstelling en heeft Heerenveen nog niet de vorm van voor de jaarwisseling zien etaleren."

Vorige week ging Heerenveen hard onderuit op bezoek bij Excelsior (4-1). Na afloop zei Streppel dat de spelers van Heracles wél bereid waren om 'tot en over het randje' te gaan. Verbeek: "Dat kun je je niet veroorloven. Als een ploeg gaat freewheelen en niet de juiste focus heeft, dan kun je van ieder team verliezen. Zeker van Excelsior, dat weet waar het om draait: wel degraderen of niet degraderen." Er moeten spelers opstaan bij het jonge Heerenveen. Eén van de voetballers waar men in Friesland vooral naar kijkt, is Sam Larsson. "Wat ik net over El Ahmadi vertelde, geldt nu voor hem. Larsson is een hele jonge jongen die nog niet de verantwoordelijkheid neemt. Hij is niet in staat de ploeg nu al op sleeptouw te nemen. Iets wat je wel kunt verwachten van Schaars. En misschien ook van Yuki Kobayashi of Henk Veerman. Laatstgenoemde zit vaak op de bank, maar als hij erin komt neemt hij zijn verantwoordelijkheid en is hij redelijk succesvol."