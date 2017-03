Wat een wedstrijd! Ajax fopt Atlético Madrid in CL

Ajax won in 1995 de Champions League. Een jaar later werd de ploeg verliezend finalist. In het seizoen 1996/97 strandde het team in de halve finale. Die werd deze zondag precies twintig jaar geleden behaald. Ajax moest tot het nippertje gaan, maar versloeg Atlético Madrid over twee wedstrijden.

Het heenduel in Amsterdam was in 1-1 geëindigd. Ajax had dus minstens één doelpunt nodig om door te gaan naar de halve finale. In de Nederlandse hoofdstad liet de ploeg van trainer Louis van Gaal Juan Esnaíder helemaal vrij. Die kon toen ongedekt de winnende goal binnenschieten. In Madrid laat de ploeg precies hetzelfde gebeuren.

Het is de 29ste minuut als de verdediging van Ajax staat te slapen. Kiko, doelpuntenfenomeen van de Spanjaarden, mag ongehinderd aannemen na een perfecte pass van Carlos Aguilera. Keeper Edwin van der Sar is kansloos op de inzet van de aanvaller: 1-0.

De Amsterdammers staan dan voor een lastige opgave. Ze hadden in de heenwedstrijd weliswaar ook eenmaal gescoord - goal van Patrick Kluivert - nu was minstens één treffer nodig voor een verlenging. En dan was het dus nog niet beslist.

De beste kans is even later voor Milinko Pantic. Ajax heeft alle geluk van de wereld. De aanvaller werkt de bal op onverklaarbare wijze naast het doel. Vlak na rust is het dan toch raak voor de Nederlanders. Jari Litmanen geeft de bal heerlijk voor met de buitenkant van zijn rechtervoet. De inzet van Ronald de Boer is niet eens zo goed, maar doelman José Molina laat de bal kinderlijk eenvoudig door zijn handen glippen: 1-1.

Een kwartier voor tijd lijkt het over en uit voor Ajax. Kiko draait handig weg bij John Veltman. De verdediger steekt zijn been uit en hoort tot zijn grote frustratie de scheidsrechter fluiten: strafschop. Esnaider is er klaar voor om de tegenstander de das om te doen, maar daar is koele kikker Edwin van der Sar die de strafschop pareert. Het is sowieso de avond van de goalie, die amper te passeren is.

Er zijn er meer die schitteren. De Portugees Dani bijvoorbeeld. Het is precies minuut honderd als hét mooiste moment van de avond aanbreekt. Nordin Wooter legt de bal breed. Zijn ploeggenoot denkt niet na en ramt de bal met volle overtuiging twintig meter verder. Via de onderkant van de lat verdwijnt het ding in het net: wereldgoal, 1-2!

Gespeeld is het nog niet, want vijf minuten na de goal van het negentienjarige wonderkind zet Pantic de 2-2 op het bord. Wéér is het Veltman die een overtreding begaat en deze keer is het wel raak. Dan gaat het weer vooral richting Ajax-doel. Één counter is echter genoeg voor de winst. En die komt er. Nordin Wooter en Tjjani Babangida zijn er vandoor. Het is de Nigeriaan die de bal heerlijk over Molina heen wipt: 2-3. De Spanjaarden zijn ontroostbaar, de Amsterdammers gaan naar de halve finale na een zinderende wedstrijd in Madrid.



1997 (March 19) Atletico Madrid (Spain) 2-Ajax... door sp1873