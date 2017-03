De dag van Rotterdam door de lens

Bij Ajax zullen ze zich deze week in de handen hebben gewreven. De kwartfinale van de Europa League werd behaald door FC Kopenhagen te overlopen en er stond een interessant weekeinde te wachten. Met Feyenoord op bezoek bij het lastige SC Heerenveen en Ajax bij het op papier makkelijke Excelsior. Het liep echter niet zoals gehoopt, want het zou uitgroeien tot de zondag van Rotterdam.

Hoe anders zag de wereld er uit voor Feyenoord na de eerste 45 minuten in Friesland. Heerenveen creëerde kans op kans en ging met een voorsprong rusten. In de tweede helft rechtte de koploper zijn rug en stelde de zege alsnog veilig. Het weekend werd nog mooier voor iedereen die Rotterdam een warm hart toedraagt, want het kleine broertje van de club uit zuid snoepte punten af van Ajax. Cruciaal in de strijd om het kampioenschap en voor Excelsior een welkom punt tegen dedradatie. De dag van Rotterdam aan de hand van tien beelden.



Feyenoord was nog niet wakker in de eerste helft. Reza benut een strafschop.

Dirk Kuyt en Jens Toornstra laten hun onvrede blijken bij scheidsrechter Dennis Higler

Met Steven Berghuis weer als rechtsbuiten en Dirk Kuyt op links rechten de Rotterdammers de rug in de tweede helft. Tonny Vilhena maakt uiteindelijk de beslissende treffer.

Het leidt tot uitzinnige spelers, die beseffen dat dit een heel belangrijk duel was in de strijd om het kampioenschap.



Het uitvak, en ook mensen in het thuisvak, keren tevreden huiswaarts. De terugweg werd nog wat leuker door Excelsior.

Mike van Duinen zette Excelsior namelijk op voorsprong tegen Ajax. Later werd het doelpunt op naam gezet van Kenny Tete, maar daar zullen de Feyenoord-fans niet om gemaald hebben.

Lasse Schöne lijkt direct te beseffen dat het kampioenschap heel moeilijk gaat worden voor Ajax. Feyenoord heeft inmiddels een voorsprong van zes punten.

Of zal Ajax nog opstaan? Justin Kluivert lijkt het hier ook even niet meer te zien zitten, ondanks zijn eerste competitiedoelpunt voor Ajax.

Ajax-trainer Peter Bosz weet het ook even niet meer. De klassieker over twee weken is van levensbelang voor Ajax.

De burgemeester zag dat het goed was. Excelsior een belangrijk puntje in de strijd tegen degradatie en Feyenoord dat twee punten uitloopt op rivaal Ajax.

Programma Feyenoord:

Ajax (u)

Go Ahead Eagles (t)

PEC Zwolle (u)

FC Utrecht (t)

Vitesse (u)

Excelsior (u)

Heracles Almelo (t)

Programma Ajax:

Feyenoord (t)

AZ (t)

NEC (u)

Heerenveen (t)

PSV (u)

Go Ahead Eagles (t)

Willem II (u)