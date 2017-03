Wijnaldum imponeert in enerverende topper

In de strijd om de tweede plaats in de Premier League heeft Manchester City een eerste aanval van Liverpool afgeslagen. Dat het bij twee doelpunten bleef was een klein wonder, want beide teams kregen meerdere kansen het duel op slot te gooien: 1-1.

Het passje van Georginio Wijnaldum was van absolute wereldklasse. Het laten vallen van de bal door Roberto Firmino ook, maar het afwerken van Adam Lallana leek meer op dat van de spits van een bierteam in de laagste klasse. De middenvelder mocht aanleggen van vijf meter met enkel de keeper voor hem, maar Lallana kreeg het voor elkaar om de bal helemaal niet te raken. Het had Wijnaldums wedstrijd helemaal perfect gemaakt.

Het zorgde niet voor het gewenste resultaat na een prachtige aanval die Wijnaldum dus opzette. Zo was de Nederlandse middenvelder wel vaker van grote waarde in Manchester. Hij is het cement tussen de verdediging en aanval. Vroeger was Wijnaldum een speler die bij voorkeur op tien geposteerd stond of kreeg hij kansen als buitenspeler, maar op de positie van centrale middenvelder is hij uitgegroeid tot de wereldtop. Zijn prestatie, met uiterst nauwkeurige tackles, zelden balverlies en zelfs dus briljante steekballetjes, was indrukwekkend. Het bleek echter niet genoeg voor de overwinning, want Sergio Agüero deed een doelpunt van James Milner teniet.

Bank

Dat het Wijnaldum allemaal voor de wind gaat dit seizoen is niet waar, want eind oktober zat hij geregeld op de bank. Thuis tegen Manchester United zat hij zelfs helemaal niet bij de selectie, maar sinds eind november is hij niet meer weg te denken uit de basis. De laatste weken draagt hij ook bij in aanvallend opzicht met belangrijke doelpunten. De teller in de Premier League staat inmiddels op vijf doelpunten. Bovendien stond hij vier keer aan de basis van een goal.

Wijnaldum komt komende week dan ook als een grote jongen binnen bij Oranje, want hij is een van de weinigen die niet alleen bij een topclub in een topcompetitie speelt, maar ook daadwerkelijk uitblinkt. Een Liverpool-fan verwoordt het op Twitter misschien nog wel het mooist. Wijnaldum is Liverpools antwoord op N'Golo Kanté. Wie had dat vroeger gedacht.

Wijnaldum was another level again today — Alex (@fowlersleftpeg) 19 maart 2017