AZ biedt een garantie op spektakel

AZ gaf zondagmiddag een galavoorstelling in eigen huis tegen een armzalig ADO Den Haag. Dat is alleraardigst, maar hoe kan het dat elke week het verschil zo groot is bij de Alkmaarders? Vorige week werd er nog met 5-2 verloren van Feyenoord. Ook eerder in het seizoen leek AZ de weg met een prachtige 5-1 zege op Heracles Almelo omhoog in te zetten, maar in de twee weken daarna werd er weer niet gewonnen.

Garantie op spektakel heb je bij AZ in elk geval wel. De meeste doelpunten vallen namelijk in duels van AZ. Wie alle voor- en tegendoelpunten optelt, wijst AZ als winnaar aan. Toch is het maar de vraag of John van den Brom blij is met deze statistiek. Qua doelsaldo doet AZ bijvoorbeeld ondanks de 4-0 zege nog wel altijd onder voor bijvoorbeeld concurrenten FC Utecht, Vitesse en sc Heerenveen.

Doelpunten per team Voor Tegen Totaal AZ 47 40 87 Feyenoord 68 17 85 SC Heerenveen 45 36 81 FC Utrecht 41 33 74 Vitesse 41 33 74 Ajax 56 17 73 FC Twente 38 35 73

Het lijkt een wisselvalligheid waar ook John van den Brom nog geen antwoord op heeft. Op meerdere sleutelposities wisselde hij al veelvuldig in zijn elftal. Hij veranderde van keeper; hij sleutelde regelmatig met de positie van Derrick Luckassen, die tegen ADO in het centrum van de verdediging de voorkeur kreeg boven Ron Vlaar. Ook op het middenveld weet Van den Brom lang niet altijd wat hij wil: de op geweldig wijze scorende Joris van Overeem kreeg tegen ADO Den Haag opeens weer de voorkeur boven Ben Rientra. En wat te denken van de spitspositie? Krijgt Fred Friday of Wout Weghorst nou het vertrouwen?

Geen elftal lijkt zo vaak te worden gewijzigd als dat van AZ. Aan de ene kant geeft dat de Alkmaarders de frisheid om aanvallend veel te kunnen brengen, zeker na zware wedstrijden in de Europa League, waarin AZ overigens zeker niet minder wisselvallig was dan in de Eredivisie. Aan de andere kant geeft het de formatie Van den Brom ook een stuk minder vastig- en zekerheden. Het is niet gek dat Tim Krul slechts één wedstrijd, toevalligerwijs tegen ADO Den Haag (4-0), de nul hield. Ook zijn voorganger lukte dat namelijk beduidend minder vaak dan de concurrentie in de Eredivisie.

Spektakel? Ja, dat vind je zeker bij AZ. Maar de vinger op de zere plek leggen waarom dat zo is, dát lukt echter niet bij AZ. Zijn het de vele wisselingen in het elftal? Is het de speelwijze? Als Van den Brom het zou weten, zou het ongetwijfeld veranderen. Vooralsnog is dat hem echter nog niet gelukt. Voor de fans is het daarom vooral te hopen dat het spektakel wederom de kant van AZ opvalt de komende weken. Tegen ADO Den Haag lukte dat in elk geval duidelijk wél!