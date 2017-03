2017: PSV koploper, sc Heerenveen bijna onder de streep

Met nog zeven duels voor de boeg komen de beslissingen in de Eredivisie steeds dichterbij. Natuurlijk: de huidige Eredivisiestand is daarvoor leidend. Maar om te kijken welke ploegen upcoming zijn, en dus een grote(re) kans maken op de te verdelen prijzen, is het best aardig om eens naar de stand van ná de winterstop te kijken. Welke ploegen presteerden het beste in 2017?

Allereerst valt op dat PSV bovenaan aan staan. Maar het feit dat dát slechts met één doelpunt voorsprong ten opzichte van Feyenoord is, geeft maar weer eens aan dat de verschillen bovenin miniem zijn. En dat conclusies verbinden aan zo'n klein verschil nutteloos is.

Maar de strijd om de vierde plaats is al een stuk interessanter. AZ en sc Heerenveen maakten lang de dienst uit om de plek achter de traditionele top-drie, maar FC Utrecht heeft inmiddels de beste papieren voor het rechtstreekse Europa League-ticket. Niet alleen presteren zij in 2017 beduidend beter dan the rest, ook staan ze in de gehele Eredivisiestand op de vierde plaats. Op basis van de huidige vorm hebben ook Vitesse en FC Twente betere kansen op de vierde plek dan Heerenveen en AZ. De Friezen moeten zich sowieso zorgen maken: op basis van 2017 staan ze bijna onder de streep.

Stand op basis van 2017:

Dan de play-offsplekken. De kans is groot dat niet alleen de nummers vier tot en met zeven gaan strijden om Europees voetbal, maar ook de nummers acht en negen nog mogen meedingen. FC Twente mag namelijk Europa niet in en de bekerfinale wordt gespeeld tussen AZ en Vitesse. De winnaar van dat duel zal ook niet meespelen in de play-offs. En de kans dat alle drie de ploegen onder de zevende plaats zaken, lijkt zo goed als nul.

Op basis van de huidige vorm en competitiestand zullen FC Utrecht, AZ en Vitesse zich sowieso wel plaatsen voor de play-offs. De laatste andere twee deelnemers (AZ of Vitesse wint immers de beker) zal redelijkerwijs komen uit de groep sc Heerenveen, Willem II, PEC Zwolle, Heracles Almelo of FC Groningen. De Zwollenaren en Willem II hebben de goede vorm te pakken; Heracles Almelo is redelijk constant; terwijl de ploegen uit het noorden juist terrein verliezen in het nieuwe jaar. Kunnen zij het tij nog keren of grijpen ze sowieso naast Europees voetbal?

Degradatie

Ook onderin is het nog enorm spannend. ADO Den Haag presteert veruit het slechtste in 2017 en zal in de huidige vorm onder Go Ahead Eagles, de huidige hekkensluiter van de Eredivisie, eindigen. Van de onderste ploegen doet Sparta Rotterdam het veruit het beste, terwijl de vele winteraankopen van Roda JC zijn uitwerking ook niet hebben gemist. Alle overige ploegen zitten heel dicht bij elkaar, waardoor op basis van de huidige vorm Go Ahead Eagles, NEC en Excelsior moeten gaan uitmaken wie het vege lijf in de nacompetitie moet gaan redden.

Eredivisiestand: