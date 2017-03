Hoe Jörgensen zichzelf verrast als 'mvp' in Eredivisie

“ De supporters worden echt met de week gekker. In positieve zin.”

"Mike van Duinen? Lekker hoor!", zegt Jens Toornstra, waarna hij lachend omhoog kijkt. Een brede glimlach. Staand in een blauwzwart trainingspak kijkt hij in de catacomben van het Abe Lenstra Stadion naar het tv-scherm aan de muur waarop Excelsior - Ajax wordt uitgezonden. Excelsior is op voorsprong gekomen. "1-0?", vraagt Nicolai Jörgensen (26), net om de hoek gelopen, kijkend naar het tv-scherm. "Great", geeft hij aan.



Niet normaal

Hij was weer belangrijk voor Feyenoord, met zijn negentiende competitiegoal van dit seizoen. Jörgensen maakte dit seizoen negentien van de 68 competitiegoals van Feyenoord en was tien keer de man van de assist. Dat maakt hem tot the most valuable player in de Eredivisie. Mvp, zo wordt hij ook door teamgenoten genoemd. Het is een bekende term in de NBA, waar Jörgensen groot fan van is.



Jörgensen, opgegroeid in de gemeente Ballerup, dicht bij Kopenhagen, vindt het allemaal mooi: wat hem overkomt en hoe hij presteert dit seizoen. Nee, verwacht had Jörgensen het niet, toen hij, gekocht van FC Kopenhagen, in juli in de helikopter stapte bij de open dag van Feyenoord. Zweet stond op zijn voorhoofd en in zijn handen. Hij trok wit zelfs weg, verklaarde teamgenoot Brad Jones, toen ook zittend in de helikopter, al eens. Fijn voelde Jörgensen zich niet, zo hoog.



Nu, zo'n acht maanden later is Jörgensen topscorer in de Eredivisie en Feyenoord koploper, nog steeds, sinds speelronde één. "Dit had ik allemaal niet zien aankomen toen ik vorig jaar zomer bij Feyenoord tekende. Wel gehoopt", zegt hij tegen ELF Voetbal. "Ik ben heel blij en heel trots dat ik met negentien goals en tien assists zo belangrijk kan zijn voor dit team. Als ik voor het seizoen tegen familie en vrienden had gezegd dat ik half maart deze statistieken zou hebben hadden ze mij uitgelachen. Het is ook niet normaal. Ik heb mezelf zeker verrast bij Feyenoord."







Toverdrank

Zijn moeder is accountant en vader runt een kartcentrum. Jörgensen komt uit een sportgekke familie, gaf hij al eens aan. Hij heeft een oudere zus en een jongere broer, die een keer op proef mee mocht doen met Feyenoord Onder 19. Vader is er altijd bij. Hij vliegt voor iedere wedstrijd vanuit Kopenhagen naar Nederland om zijn oudste zoon te zien. En soms rijdt er een minibusje met familie en vrienden vanuit Denemarken naar De Kuip.



In Rotterdam-Zuid wordt Jörgensen vergeleken met voorgangers als John Guidetti en Graziano Pellè. Zelf wil hij er niet te veel bij stilstaan. "Je kunt ons hooguit met statistieken vergelijken, maar we zijn allemaal andere personen en andere type spitsen. Ik wil niet de nieuwe Guidetti of Pellè zijn. Ik ben Nicolai Jörgensen. Ik hoop dat de mensen mij ook waarderen voor wie ik ben."



Tegen sc Heerenveen scoorde Jörgensen weer. Een intikker, vlak voor de doellijn. "Ik moet het doelpunt nog maar een keer op tv terug kijken, want ik heb eigenlijk geen idee hoe die bal bij mij terechtkwam. Het was een jungle van mensen. Opeens lag die bal voor mijn voeten en ik tikte 'm binnen. Het was my ugliest goal, maar een hele belangrijke. Vandaar ook die ontlading."



Jörgensen pakte de bal uit het doel na zijn goal, rende al schreeuwend weg en schoot de bal het publiek in. "Er kwam wat frustratie uit. We waren niet blij met de eerste helft, daarin haalden we niet ons normale niveau. Het was een zware wedstrijd, op een zwaar veld, met een tegenstander die er fel op zat. De tweede helft ging veel beter. Wat er in de rust in de kleedkamer is gebeurd? We hebben goed met elkaar gesproken. Er kwam geen toverdank of pilletje aan te pas, haha."







Klassieker

Of Jörgensen in de interlandweek terugkeert naar Denemarken is nog even de vraag. Hij werd tegen sc Heerenveen vlak voor het einde van de wedstrijd naar de kant gehaald. Met een lichte liesblessure, zegt Jörgensen. "Het is een beetje stijf. Misschien dat ik in Rotterdam blijf tijdens de interlandperiode. Ik neem geen risico's, maar ik moet het nog met de dokter overleggen..."



"No... 1-1...", zegt Jörgensen en kijkt naar het tv-scherm. Ajax komt op 1-1 tegen Excelsior.



Op 2 april, over twee weken, is het Ajax-Feyenoord in de Amsterdam ArenA. "Het wordt vast een mooie wedstrijd. Er staat veel op het spel. We gaan naar Amsterdam voor een overwinning, maar als we met een punt terugkeren is er ook nog niets aan de hand, hè?", aldus Jörgensen.



Hij kijkt opzij kijkt en ziet dat teamgenoot Tonny Vilhena bij een aantal journalisten gaat staan.



"Het zou mooi zijn als Tonny erbij is, maar het is afwachten wat betreft zijn mogelijke schorsing. Tonny is heel belangrijk voor ons. Nu ook weer, met zijn doelpunt. Tonny en Karim El Ahmadi zijn de belangrijkste spelers in ons team, dat heb ik al vaker aangegeven. Zij zijn de motor van het team. Maar als Tonny niet kan spelen zal ongetwijfeld iemand anders zijn positie goed gaan invullen."



Richting De Klassieker zal het ook vast weer over Nicolai Jörgensen vs. Kasper Dolberg gaan.

"Ach ja, dat hoort er bij. Het is ook wel mooi dat zowel bij de nummer één als twee in Nederland een Deense spits speelt en ook veel scoort. Ik verwacht dat er veel Deense journalisten naar Amsterdam komen. Kasper en ik krijgen best veel aandacht in Denemarken. De mensen daar zijn trots op onze prestaties."



Bij een overwinning op Dolberg en Ajax komt de titel wel heel dicht bij voor jou en Feyenoord.

"Het klinkt een beetje boring, maar we kijken nog steeds van wedstrijd tot wedstrijd. We moeten onszelf geen extra druk opleggen. Dat het voor de fans steeds spannender wordt snap ik wel. Ze worden met de week gekker. In positieve zin. Iedereen is enthousiast. Ook naar mij. Ik ben hier populairder dan in Denemarken. Het maakt me trots dat de fans mijn naam scanderen. Het zou mooi zijn als we deze voorsprong vasthouden. Nog zeven duels... En dan hopelijk time to party. We komen dichter bij."