De honderdste goal van Neymar bij Barça blijft voorlopig nog uit

Neymar raakte de paal, de benen van de keeper, het zijnet en schoot over: de Braziliaan probeerde alles om zondagavond tegen Valencia (4-2 winst) zijn honderdste doelpunt in dienst van FC Barcelona te maken. Het lukte echter niet. Barça scoorde vier keer, maar verder dan aangever kwam Neymar niet.

En eerlijk is eerlijk: dat het niet lukte tegen goalie Diego Alves was niet alleen aan Neymar te wijten. De superster had oprecht pech in de afronding. En ook zat het niet mee dat Messi vlak voor de pauze de gekregen penalty zelf wilde benutten; soms laat hij de buitenkansjes aan zijn ploegmaten voorin, mits zij erom vragen. Maar bij de 1-1 stand ging de Argentijn zelf achter de bal staan. Met succes overigens: 2-1.

Met een man meer, Eliaquim Mangala kreeg voor de pauze rood voor de overtreding op Luis Suárez waar de strafschop uit volgde, was Neymar enorm gevaarlijk. Hij was nadrukkelijk op zoek naar zijn honderdste doelpunt in dienst van Barcelona. Het lukte echter telkens nét niet, waarna hij vlak voor tijd besloot om een grote kans af te leggen op invaller André Gomes. Hij deed wat Neymar niet lukt: scoren: 4-2. Barça liep dus geen averij op in de strijd om de landstitel, maar Neymar zal op zijn beurt nog even moeten wachten op zijn honderdste treffer.

Omdat de Braziliaanse aanvaller nog tot april moet wachten voor hij weer in actie komt namens de Catalanen, hebben we hieronder een compilatie gemaakt van zijn eerdere 99 doelpunten. Misschien lukt het hem na het zien van deze beelden 2 april tegen Granada, tegen wie Neymar eerder een hattrick maakte, wél!

Zijn eerste officiële goal:



Misschien wel het mooiste doelpunt tot dusver:



Zijn hattrick tegen Granada, de komende tegenstander:



Een treffer die een geweldige comeback inluidde:



Tot slot nog een hele fijne compilatie: