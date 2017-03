Talentvol Lyon (nog) niet opgewassen tegen Paris Saint-Germain

De overstap van Memphis naar Olympique Lyon was op het eerste oog misschien niet de meest logische, maar wie de selectie onder de loep neemt, kan niet anders dan concluderen dat er genoeg talent aanwezig is om een aanval te doen op toppers als AS Monaco en Paris Saint-Germain. Zondag was het nog niet genoeg om de Parijzenaren van de winst te houden, maar de geboden tegenstand moet Lyon vertrouwen geven in het vervolg van het seizoen.

Lyon heerste in de eerste 25 minuten van het duel met het team van Unai Emery. Het leidde tot een verdiende treffer van topschutter Alexandre Lacazette. De score had hoger kunnen uitvallen, alleen Maxwell stond precies op de juiste plek om een bal van Mouctar Diakhaby van de lijn te werken. Een mindere fase in de eerste helft leidde echter tot doelpunten van Adrien Rabiot en Julian Draxler. Neemt niet weg dat er nog steeds enkele pareltjes bij Lyon in de basis staan.

Anthony Lopes (26)

Anthony Lopes is niet een heel bekende naam, maar de keeper met Frans-Portugese roots doet het uitstekend onder de lat. Lopes is niet de langste (184cm), maar het belet hem in de fysieke Franse competitie niet tot goede prestaties. Sinds 2013 heeft hij een basisplek bij Lyon, nadat toenmalig concurrent Remy Vercoutre geblesseerd raakte. Zo stroomde er weer een talent door via de geroemde opleiding. Lopes weet ook wat winnen is, want hij maakte deel uit van de Portugese selectie die afgelopen zomer Europees kampioen werd.

Mouctar Diakhaby (20)

Wat als er een sterkhouder, overigens ook uit eigen opleiding, vertrekt? Het was de vraag afgelopen zomer toen Samuel Umtiti naar Barcelona vertrok. Nicolas N'Koulou werd overgenomen van Olympique Marseille, maar Lyon zou Lyon niet zijn als er uiteindelijk iemand in wordt gezet uit eigen kweek. Mouctar Diakhaby is pas twintig jaar, maar al een boom van een kerel. Diakhaby, Fransman van Guineese afkomst, heeft zich onpopt als opvolger van Umtiti.

Corentin Tolisso (22)

Corentin Tolisso heerste samen met Maxime Gonalons op het middenveld in het eerste halfuur tegen Lyon. Ook AS Roma heeft kennisgemaakt met de multifunctionele Tolisso. Zijn goal in de thuiswedstrijd was de aanzet voor Lyon voor een fantastische tweede helft in de achtste finale van de Europa League. Afgelopen weekend werd de middenvelder, die ook als rechtsback kan spelen, voor het eerst opgeroepen voor het Franse nationale team. Arsenal en Chelsea werden al genoemd als eventuele volgende werkgever, maar Lyon is niet van plan om hem voor een appel en een ei van de hand te doen, want ze willen minimaal veertig miljoen voor hem vangen.

Nabil Fekir (23)

Het neigde ook tegen Paris Saint-Germain soms weer naar het nonchalante bij Nabil Fekir. Maar als de aanvallende middenvelder eenmaal aan de bal is, lijkt het soms pure kunst. De vijfvoudig Frans international werd ook al veelvuldig in verband gebracht met Europese topclubs. Een ding is zeker: voetballend kan hij die stap aan, maar heeft hij ook de power die nodig is in bijvoorbeeld de Premier League? Fekir, die Algerijnse voorouders heeft, maakte dit seizoen zes doelpunten in Ligue 1.

Alexandre Lacazette (25)

Het lijkt het lot te zijn voor Lyon; de beste spelers die uit de opleiding doorstromen, worden vroeg of laat verkocht. Alexandre Lacazette komt van de huidige selectie als eerst in aanmerking voor een transfer naar een sterker team. Wederom Arsenal toonde al interesse, maar ook Liverpool heeft een oogje op de doelpuntenmaker. Lacazette vond dit seizoen al bijna dertig keer het net. Daarmee zit hij al boven het aantal doelpunten van vorig jaar, want toen scoorde hij er in totaal 23. Lacazette is niet te houden voor Lyon.

Met onder meer de talenten van Lyon, en ook die van AS Monaco, ziet de toekomst er voor Frankrijk rooskleurig uit. Als Memphis zijn niveau uit 2014 dan ook nog eens gaat halen, zal Paris Saint-Germain écht rekening moeten houden met de club uit het zuiden van Frankrijk.