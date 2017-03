NEC'er Dumic blij met eerste oproep: "Ik had honderden berichten"

“ Ik blijf dan slapen bij mijn oma”

De wedstrijd NEC - FC Utrecht is zaterdag bijna veertig minuten voorbij als hij in de mixed-zone verschijnt. Kauwgom in de mond, de bovenste knoopjes van zijn blouse nog open en de haren nat van de douche. "Morgen (zondag, red.) rijd ik naar Schiphol en vlieg ik naar Sarajevo. Ik blijf dan slapen bij mijn oma en maandag verzamelen we met de nationale ploeg in een hotel in Sarajevo", vertelt hij tegenover ELF Voetbal.





Dumic werd geboren in de Bosnische hoofdstad, maar verhuisde als baby van drie maanden vanwege de burgeroorlog naar Denemarken. "Ik heb me altijd meer Bosnisch dan Deens gevoeld", vertelt hij over zijn jeugd. Vorig jaar in de winter besloot hij de Bosnische nationaliteit weer aan te nemen. Hij vulde vele formulieren in, vloog enkele keren naar Sarajevo en ontving afgelopen augustus het felbegeerde paspoort.



Selectie

Een oproep van bondscoach Mehmed Bazdarevic bleef echter uit. Tot zijn naam twee weken geleden op de voorlopige selectielijst van Bosnië-Herzegovina verscheen. "Ik kreeg een mail van de nationale bond met de namen. Ik wilde nog niet direct juichen, want er zouden nog vijf spelers afvallen."



Afgelopen donderdag maakte Bazdarevic op een persconferentie zijn definitieve spelersgroep bekend. "We moesten op dat moment trainen. Ik ben na het einde zo snel mogelijk naar de kleedkamer gerend. Toen ik op mijn telefoon keek, wist ik al genoeg. Ik had honderden berichten."





Bosnië-Herzegovina speelt zaterdag in Zenica om 18 uur tegen Gibraltar, slotlicht in poule A van de kwalificatie voor het WK van 2018. Volgende week dinsdag volgt een oefeninterland in en tegen Albanië. "Ze waren er nog bij op het laatste EK. Het wordt niet gemakkelijk. Mijn speelkansen? Als ik kijk naar de opgeroepen verdedigers speel ik voor de kleinste club."



Kennismaken

Gebeld met zijn nieuwe teamgenoten heeft hij nog niet. "Ik ken ook nog niemand. Mijn binnenkomst maandag in het hotel zal te vergelijken zijn met mijn eerste dag hier bij NEC. Iedereen een handje geven, een praatje maken, dat soort dingen." Vorige maand was hij nog even in Sarajevo. "We speelden toen op vrijdag tegen PEC Zwolle. Ben ik op zaterdag afgereisd." Hij heeft zich al verdiept in de weerssituatie. "Vanmiddag (zaterdag, red.) scheen de zon en was het achttien graden. Heerlijk."



Het resultaat van afgelopen zaterdag, waar NEC met 0-3 onderuit ging tegen FC Utrecht, drukte zijn euforische stemming licht. "De wedstrijd was shit. Niemand speelde goed, het draaide totaal niet. We hadden een complete offday. Over twee weken tegen Vitesse moeten we ons revancheren. Een mooier affiche om dat te doen, is er niet." Maar eerst staan er twee interlands voor Dumic op het programma. "Hopelijk keer ik hier straks met een goed gevoel terug."