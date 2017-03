Brenet: "Ik bewees anders, heb veel mensen verbaasd"

Joshua Brenet speelde tegen Vitesse weer eens negentig minuten mee. De vleugelverdediger van PSV sprak in de catacomben van het Philips Stadion met ELF Voetbal over automatismen, 'apart gevalletje' Jürgen Locadia en het verbazen van de mensen om hem heen.

“ Als hij met het maken van muziek zijn rust en kracht terugvindt, dan steunen we hem daarin.”

Er gebeurde zaterdagavond van alles in de mixed zone. Jeroen Zoet weigerde meermaals over het Nederlands elftal te praten: "Eerst morgen met een zakje chips en wat vrienden op de bank." Om de hoek werkte Siem de Jong snel een kipsateetje weg en Ricky van Wolfswinkel zocht naar zijn vermiste sporttas. Toen alle spelers en pers al weg waren en in de verte het geluid van een naderende stofzuiger klonk, kwam Brenet speciaal voor ELF Voetbal nog even opdagen. "Ik had supportersverplichtingen. Dat hoort erbij hè", zegt hij met een kleine glimlach, waarbij zijn gouden hoektand meteen opvalt. "Kijk, op het moment dat je wint is het leuk ja. Maar als je verliest, kan het tegenvallen."

'Davy was er niet helemaal zeker over'

Brenet profiteerde zaterdag van de afwezigheid van Jetro Willems, die midweeks op de training een lichte hamstringblessure opliep. De laatste keer dat Brenet in actie kwam, was medio februari tegen FC Utrecht (3-0 winst). "Lekker om weer eens zo lang te spelen", zegt Brenet, die erkent dat het spel van de Eindhovenaren voor rust niet top was. De exacte cijfers zijn niet bekend, maar zelden gingen zoveel mensen tijdens een eerste helft plassen of een broodje bal halen. Na de pauze trof PSV al snel doel uit een ingestudeerde corner. Geen toeval, aldus Brenet: "We hadden deze variant op basis van Vitesse-beelden bedacht. In de eerste helft probeerden we het ook een keer, maar toen was Davy (Pröpper) er niet helemaal zeker over. Na rust zeiden we dat we het nu écht moesten doen." En zo geschiedde. In de vijftigste minuut kaatste Pröpper de bal terug naar cornernemer Andrés Guardado, die vervolgens Siem de Jong op de rand van de zestien in staat stelde te scoren.

Automatismen ontbreken

Negentig minuten lang stond Brenet op linksback, terwijl hij van nature rechtsbenig is. "Links of rechts, dat maakt me niet uit. Ik heb hier op links mijn betere wedstrijden gespeeld. Dat ik minuten krijg, is het belangrijkste. Daar moet ik me gewoon op focussen", stelt Brenet, die Vitesse-buitenspeler Milot Rashica in zijn zak had. In het huidige systeem, zonder echte buitenspelers, is het echter moeilijk voor backs om aanvallend een vuist te maken. Automatismen ontbreken. "Soms staat Bart Ramselaar voor je, soms Marco van Ginkel of Jürgen Locadia. De een is handiger dan de ander, maar je moet gewoon werken met de jongen die voor je staat. En omdat je met elkaar traint, ben je wel een soort van gewend aan elkaar. Ik moet gewoon eerst kijken naar mijn verdedigende taken. Als dat in orde is, dan kijk ik naar het aanvallende aspect."

Apart gevalletje

Jürgen Locadia begon tien minuten na rust warm te lopen, wat de harde kern meteen opmerkte. Zijn naam scandeerde door het Philips Stadion en tijdens zijn invalbeurt was het met een schot op de paal bijna raak voor de spits, die eerder stelde nog niet helemaal fit te zijn na langdurige lies- en knieproblemen. "Zo te zien heeft zijn lichaam andere gedachtes daarover", moet Brenet erom lachen. "Je ziet meteen dat hij dreiging toevoegt aan het team, dus ik ben blij dat hij weer terug is." In een interview was Locadia zeer open over zijn moeilijke periode. "Bij ons is hij wat meer terughoudend. Tijdens de revalidatie focuste hij zich het liefst op zichzelf, om zo snel mogelijk te herstellen." Brenet begint ineens te lachen. "Maar Locadia is gewoon een apart gevalletje", zegt hij met een knipoog. "Als hij zich op zichzelf wil focussen en met het maken van muziek zijn rust en kracht terugvindt, dan steunen we hem daarin."

'Ik heb veel mensen verbaasd'

Zelf was Brenet recent ook onderwerp van een groot interview. Zijn gelaat sierde de cover van PSV Magazine. In het blad stelt hoofd jeugdscouting Rini de Groot verbaast te zijn over de ontwikkeling van Brenet. 'Toen hij binnenkwam durfde niemand te voorspellen dat hij Oranje zou halen', aldus De Groot. "Ik vond het een mooi stuk. Alleen ja, wat moet ik erover zeggen. Ik heb heel veel mensen verbaasd. Niemand zou zo één-twee-drie over mij zeggen dat ik Oranje zou halen. Ik geef hem dus ook groot gelijk. Iedereen dacht dat, maar ik heb anders bewezen." Komende week zit Brenet niet bij het Nederlands elftal. "Jammer, maar ik speel niet altijd bij PSV, dus ja. Ik ga wel kijken hoor. Maar vooral ga ik van mijn vrouw en kind genieten. Ze komen morgen (zondag) terug van een paar weekjes Aruba. Gelukkig zijn ze er weer."