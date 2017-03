Het ballenmeisje: Becky G

Haar zomerhit (Singing in the) Shower uit 2014 kent iedereen nog wel. Becky G liet de hele wereld met haar meezingen. Tegenwoordig is het Amerikaanse popsterretje een heuse WAG. Een mooie reden om haar in de schijnwerpers te zetten. Ons ballenmeisje is deze week... Becky G.

And people ask me how

Well your the reason why

I'm dancing in the mirror and singing in the shower

Ladade ladada ladada

Singing in the shower

Ladade ladada ladada

Singing in the shower



Ook de mensen zonder veel popkennis herkennen de tekst direct. In augustus 2014 bereikte de hit Shower van Becky G de nummer vijf-positie van de Top 40. In haar thuisland de Verenigde Staten had ze nog veel meer succes. Daar tikte haar hitje bijna de nummer één-plek aan. Een nieuwe sterretje was geboren.





Nu heeft ook de voetbalwereld kennis met Becky gemaakt. Het 1,54 (!) meter kleine zangeresje met de mooie stem heeft een relatie met Sebastian Lletget, de 24-jarige middenvelder van Los Angeles Galaxy met Argentijnse roots. Of ze veel verstand van voetbal heeft, is niet bekend. Maar de twee tortelduifjes hebben het in ieder geval erg gezellig samen.



Becky G werd op 2 maart 1997 geboren als Rebbeca Marie Gomez in Inglewood, Californië. Gelegen in de buurt van Los Angeles. Al bracht ze haar prille jeugd door in Moreno Valley. Toen ze negen jaar oud was, werden haar ouders door financiële problemen gedwongen hun huis te verkopen en verhuisden ze naar de verbouwde garage van haar grootouders in Inglewood.



Becky wilde geld verdienen voor haar familie en begon met voice-overs en reclamewerk. Ook zat ze in twee meidengroepen, G.L.A.M. en B.C.G. Begin 2011 verkreeg ze bekendheid nadat zij verschillende video's online zette waarin ze zingend te zien was op YouTube. Ze maakte haar eigen tekst op bekende hiphop- en popnummers. Deze nummers zette ze later op een mixtape getiteld @itsbeckygomez. Dit trok de aandacht van oud-songwriter Dr. Luke, die ervoor zorgde dat ze bij Sony Music Entertainment/Kemosabe Records terechtkwam.



Haar cover van Kanye West en Jay-Z's Otis verscheen op 15 september 2011. Op 12 juni 2012 bracht ze samen met Cody Simpson het nummer Wish U Were Here uit. In juli 2012 gevolgd door een eigen nummer op YouTube: Turn the Music Up. Op 2 oktober schreef ze Oath, dat ze samen met Cher Lloyd uitbracht. In de Verenigde Staten werden meer dan 140.000 exemplaren verkocht.



Samen met Will.i.am volgde de track Problem, die ook nog als remix in de film Hotel Transylvania terechtkwam. Op 23 november 2012 bracht Ke het nummer Die Young uit, waarin Becky het couplet zong en een rol speelde samen met Juicy J en Wiz Khalifa. Ook maakte ze een remixversie van Jenny from the Block van Jennifer Lopez getiteld Becky from the Block.



Op 6 mei 2013 kwam de video uit voor Play It Again. Dit werd de eerste single van haar ep Play It Again, die op 16 juli 2013 verscheen. Becky stond in februari 2014 samen met de Amerikaanse zangeres Jasmine V op de omslag van het tijdschrift Latina. Ze verzorgde daarna ook het voorprogramma van enkele concerten tijdens Katy Perry's Prismatic World Tour, twee in Houston en twee in Mexico.



Op 23 april 2014 verscheen de eerste single van haar debuutalbum Shower. Eind juni van dat jaar verscheen ook de gelijknamige single, waarmee haar succes compleet werd. In 2015 bracht ze Lovin So Hard uit en de hit We Are Mexico, waarmee ze antwoordde op de anti-Mexicobeleid taal van de huidige Amerikaanse president Donald Trump.



Vorig jaar debuteerde ze op het witte doek in Power Rangers. Ook nam ze met Pitbull de single Superstar op, dat als themasong diende voor de Copa América Centenario. Die zomer gevolgd haar eerste volledige Spaanstalige hit, Sola. In het najaar kwam door nummer twee bij met Mangú en vorige maand nummer drie met Todo Cambio. Becky G blijkt niet bepaald een eendagsvlieg.