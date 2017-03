"Thierry Henry maakte me beter"

“ Ik mis het wel ja, tuurlijk. De States zijn mijn thuis. Maar mijn doel en plan was altijd al om naar Europa te komen”

Vanaf de tribune springt Miazga meteen in het oog. Niet alleen vanwege zijn lengte, maar ook door zijn fluoriserend gele schoenen, die het postuur van de centrumverdediger nog eens extra onderstrepen. "Ik ben zeer teleurgesteld in het resultaat", zegt Miazga in de mixed zone, waar hij wederom boven iedereen uittorent. "We wilden na rust het voortouw nemen, maar zij scoorden best vroeg uit een standaardsituatie. We moeten daarin scherper zijn, want standaardsituaties kunnen nou eenmaal doorslaggevend zijn." De meest fysieke duels op het veld werden uitgevochten door Miazga en Luuk de Jong. "Het was een goede uitdaging. De Jong is een intelligente speler, die wacht tot je springt en dan komt hij in je rug. Dat is niet makkelijk te verdedigen. Een mooie test dus!"

Nationale eer

Tweemaal kwam Miazga uit voor het nationale elftal van de Verenigde Staten, dat eind maart twee WK-kwalificatieduels speelt. "Helaas ben ik niet opgeroepen, om welke reden dan ook", treurt de in New Jersey geboren en getogen voetballer. "Het enige waar ik controle over heb, is hier beter worden en zoveel mogelijk spelen. Als bondscoach Bruce Arena me nodig heeft, ben ik er klaar voor. Ik heb sinds zijn aanstelling in december nog niet met hem gesproken. Met Jürgen Klinsmann sprak ik veel, maar helaas werd hij ontslagen." Miazga hoopt snel weer een uitnodiging te ontvangen. "Het is belangrijk voor me. Spelen voor het nationale team is een van de hoogste, zo niet dé hoogste eer in het voetbal. Het is zeker een doel van me."

Juninho, Cahill, Henry

Miazga is erop gebrand een betere speler te worden bij Vitesse. Als de achterhoedespeler hulp nodig heeft, kan hij zich naar eigen zeggen altijd wenden tot de 'ervaren' Guram Kashia. Bij de New York Red Bulls, waar Miazga zijn jeugdopleiding genoot, keek hij als tiener af bij grootheden als Juninho Pernambucano, Tim Cahill en natuurlijk Thierry Henry. "Een geweldige ervaring", aldus Miazga, die drie jaar bij de Red Bulls speelde en in januari 2016 door Chelsea werd ingelijfd. "Henry is klaarblijkelijk één van de besten ooit. Als jonge speler heb ik een hoop van hem geleerd. Als ik ooit advies nodig had, was hij er voor me. En toen ik doorbrak, was hij er om me te stimuleren, me beter te maken. Als er iets beter kon, merkte hij dat meteen op. Thierry weet natuurlijk hoe het spelletje werkt."

Oma in Polen

In de winterstop vloog Miazga terug naar de Verenigde Staten, om bij zijn ouders, vrienden en vriendin te zijn. "Ik mis het wel ja, tuurlijk. De States zijn mijn thuis. Maar mijn doel en plan was altijd al om naar Europa te komen, om me hier op het hoogste niveau te laten zien. Als mijn vriendin straks klaar is op de universiteit komt ze hierheen." De ouders van Miazga zijn van oorsprong Pools en dus heeft hij ook nog wat familie in Europa wonen. "Een oom van me woont in Duitsland, niet zo heel ver van Arnhem af. Hij is een keer geweest. Mijn oma en de rest van de familie in Polen heb ik nog niet gezien. Ik ga ze waarschijnlijk spoedig opzoeken, want aangezien het een oudere generatie betreft, zijn ze niet echt in staat hier naartoe te reizen."

Volgende stap

Miazga profiteert al weken van de afwezigheid van collega Maikel van der Werff, die normaliter eerste keus is maar kampt met een knieblessure. Het is te hopen voor de boomlange Amerikaan dat hij minuten blijft maken. "Bij Chelsea houden ze me in de gaten. Na iedere wedstrijd krijg ik video's toegestuurd met daarop goede en negatieve momenten. Ze zijn heel hulpvaardig. Ik spreek iedere drie weken met ze over mijn progressie. Als je het goed doet, dan wordt dat opgemerkt en dat is fijn", aldus Miazga, die nog niet weet hoe komend seizoen eruit zal zien. "De focus is zoveel mogelijk spelen bij Vitesse. Na het seizoen praat ik met Chelsea en mijn agent en dan kijken we wat de volgende stap is."