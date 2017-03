Zes punten los betekent Feyenoord kampioen

Het is in de geschiedenis van de Eredivisie nog nooit gebeurd dat een ploeg die na 27 wedstrijden zes punten voorsprong heeft of meer het kampioenschap uit handen gaf. In het seizoen 2014/15 bijvoorbeeld kon PSV fluitend op weg naar de titel. De ploeg had na 27 speelronden al elf punten meer dan nummer twee Ajax en eindigde met maar liefst zeventien punten meer op de eerste plaats.



Alleen in de afgelopen tien seizoenen had de koploper met nog zeven wedstrijden te gaan al zes punten of meer voorsprong. In 2015 (PSV, 11 los), 2014 (Ajax, 6 los), 2009 (AZ, 11 los), 2008 (PSV, 6 los) en 2007 (PSV, 8 los) werd de lijstaanvoerder dus ook 'gewoon' kampioen.



Na 27 speeldagen aan kop gaan wil natuurlijk niet zeggen dat een ploeg automatisch kampioen wordt. In het seizoen 2011/12 stond AZ op dat moment één punt voor op nummer twee Ajax, 56 om 55. De Amsterdammers pakten in de laatste zeven duels maar liefst 21 punten en eindigden bovenaan, de Alkmaarders werden slechts vierde.



En dan is er nog het scenario 'als twee honden vechten om een been gaat de derde er mee heen'. In de voetbaljaargang 2010/11 had PSV na 27 speelronden één punt meer dan nummer twee FC Twente (58-57). Toch zouden noch de Eindhovenaren noch de Tukkers de titel pakken. Die ging naar Ajax, dat eindigde op 73 punten.



Als Feyenoord op 2 april De Klassieker wint, is het gat met Ajax negen punten. Dat lijkt erg groot om te overbruggen. Mochten de Amsterdammers hun rivaal verslaan, is de achterstand drie punten. Op basis van de geschiedenis van de Eredivisie maakt dat dus niet meer uit, maar daar denken de mannen van trainer Peter Bosz dan uiteraard anders over. Het kan nog een spannende titelstrijd worden!

Seizoen Na 27 ronden koploper Punten koploper Nummer twee na 27 Punten nr 2 Kampioen Punten 15/16 PSV 66 Ajax 65 PSV 84 14/15 PSV 70 Ajax 59 PSV 88 13/14 Ajax 58 Vitesse 52 Ajax 71 12/13 Ajax 57 PSV 56 Ajax 76 11/12 AZ 56 Ajax 55 Ajax 76 10/11 PSV 58 FC Twente 57 Ajax 73 9/10 FC Twente 70 PSV 65 FC Twente 86 8/9 AZ 69 FC Twente 58 AZ 80 7/8 PSV 59 Ajax 53 PSV 72 6/7 PSV 66 AZ 58 PSV 75