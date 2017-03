Snelste Eredivisie-goal precies 35 jaar geleden gemaakt

'Rooie Koos', zoals zijn bijnaam luidde, kreeg het leder in bezit na de aftrap van medespeler Ton Lokhoff en zette vervolgens Rinus Israël en Piet Schrijvers, respectievelijke de laatste man en keeper van PEC Zwolle, te kijk.

Waslander speelde uiteindelijk negen seizoenen in de Eredivisie. In Nederland was de inmiddels 60-jarige oud-middenvelder naast NAC ook nog actief voor PEC, Excelsior en DS'79 (tegenwoordig bekend als FC Dordrecht). Ook speelde Waslander veertien wedstrijden voor het Amerikaanse Fort Lauderdale, destijds actief in de NASL.

Hieronder een interview met Waslander door enkele studenten

Snelste eigen goal

Het snelste eigen doelpunt in de Eredivisie staat op naam van Arnold Kruiswijk. Op 10 september 2006 passeerde de verdediger, toen nog actief bij FC Groningen, in duel met Heracles Almelo zijn eigen doelman Bas Roorda al na negen seconden. Kruiswijk heeft nog meer records op zijn naam staan. Zo brak hij begin 2017 het record van John Veldman als speler met de meeste speelminuten zonder doelpunt. Recent scoorde Kruiswijk voor het eerst in zijn voetballoopbaan.

Klaassen en Van Duinen

Het snelste doelpunt van dit seizoen staat op naam van Ajax-aanvoerder Davy Klaassen, die in het thuisduel met Willem II al na 23 seconden toesloeg uit een voorzet van Anwar El Ghazi (inmiddels spelend voor OSC Lille). Het snelste doelpunt van vorig seizoen kwam van de voet van Mike van Duinen, die namens ADO Den Haag al na 24 seconden het net van het Cambuur-doel liet bollen.