Het leed dat voor Kalou Rita Verdonk heet

De aanvaller van Feyenoord had graag versneld genaturaliseerd willen worden. Verdonk gaf hem aan dat hij dat niet kon doen, omdat hij nog niet aan alle voorwaarden had voldaan. Zo moest hij aannemelijk kunnen maken dat hij in Nederland wilde blijven wonen en met succes een naturalisatietoets doorstaan. Daarvoor was Kalou al eens gezakt.

Advocaat Jelle Kroes reageerde op de website van Feyenoord teleurgesteld. Hij snapte niet dat de aanvaller eerst de naturalisatietoets moest halen. "Als reden daarvoor geeft de minister dat hij als topsporter een rolmodel is. Als topsporters Nederlander willen worden moeten ze blijkbaar dus eerst de naturalisatietoets halen, terwijl artikel 10 van de wet nu juist de mogelijkheid biedt daarvan af te wijken. Volgens mij is dit nieuw beleid. Wie het nog begrijpt mag het zeggen."

Kalou had in oktober 2004 al een verzoek tot naturalisatie ingediend, maar is dus nog altijd geen Nederlander. Hij stuurde later een persoonlijke brief naar Verdonk om aan te geven dat hij zeer ongelukkig was met de gang van zaken. Volgens advocaat Kroes kan Kalou nu pas in 2009 in aanmerking komen voor een Nederlands paspoort. Uiteindelijk liep de zaak stuk en kreeg de Ivoriaan niet zijn zin. De reden: hij slaagde opnieuw niet voor zijn naturalisatietoets.

Na het WK 2006, dat dus aan zijn neus voorbij ging, besloot Kalou zich beschikbaar te stellen voor het Ivoriaanse voetbalelftal. De inmiddels 31-jarige voetballer van Hertha BSC kwam al tot negentig interlands. Hij scoorde daarin 28 keer. De Ivoriaan tekende na de mislukte naturalisatiepoging bij Chelsea. Na zes jaar verkaste hij naar Lille. Daar speelde hij tweeënhalf seizoen, waarna hij naar Hertha ging.

Kalou werd overigens onbedoeld hoofdrolspeler in een videospotje van Even Apeldoorn bellen. Omdat hij daar geen toestemming voor had gegeven en er niet blij mee was, eiste hij dat het niet meer op tv vertoond zou worden. Een week later was het ook al niet meer te zien.