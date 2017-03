Justin Kluivert doet wat Patrick Kluivert ook deed

Justin Kluivert zei het bij zijn presentatie bij Ajax: "Ik wil beter worden dan mijn vader Patrick." Hij moet in ieder geval nog een boel doelpunten maken, maar zijn eerste is alvast binnen, afgelopen weekend tegen Excelsior. Tien jaar nadat zijn pa voor het laatst scoorde in de Eredivisie, is het nu ook voor hem raak.

Het was niet eens een doelpunt zoals Kluivert ze normaal gesproken maakt. Vaak zijn zijn treffers fraai, van ongekende schoonheid. Dan heeft hij een paar man gepasseerd en legt hij de bal hard in de hoek of in het dak van het doel. En anders staat hij aan het eindstation van een aanval en passeert hij op fraaie wijze de doelman. Zijn treffer tegen Excelsior was anders. Hakim Ziyech zette de bal voor, iedereen taste mis en de aanvaller kon simpel binnenschieten.





Kluivert staat nu op negen competitieduels in het eerste van Ajax. Hij maakte één doelpunt in 398 minuten. Met hem in het veld gaat het prima, getuige het aantal punten per wedstrijd. Dat ligt op 2,56. Alleen tegen FC Groningen (1-1) en Excelsior (1-1) wonnen de Amsterdammers niet. Kluivert mocht tegen de Rotterdammers wél voor het eerst in de basis staan. In de Europa League kwam de buitenspeler tot 22 minuten in twee wedstrijden.

Tien jaar geleden: de laatste van Kluivert

Zijn vader heeft uiteraard veel meer duels gespeeld op het hoogste niveau. De laatste goal die hij maakte in de Eredivisie dateert van bijna tien jaar geleden. Op 18 maart 2007 maakte Kluivert senior, nota bene op de verjaardag van Ajax, in het shirt van PSV een treffer tegen zijn oude liefde uit Amsterdam. Hij was toen al op zijn retour en moest het dan weer doen met een invalbeurt, dan weer met een deel van een wedstrijd en dan weer met een plaats op de tribune.



PSV verloor die dag overigens met 1-5 van Ajax. Klaas-Jan Huntelaar maakte twee doelpunten, Wesley Sneijder, Gabri en Keneth Perez scoorden ook. Veel plezier hield Kluivert, die voor de derde keer scoorde dat seizoen, dus niet over aan het duel met die wedstrijd. Het zou zijn bijna laatste duel zijn in de Nederlandse competitie. Vijf competitiewedstrijden later vond de topspits van weleer het mooi geweest. Op 29 april 2007 deed hij nog zestien minuten mee tegen Vitesse, waarna hij een paar maanden later naar het Franse Lille ging. Bij die club sloot hij zijn carrière medio 2008 af.

Sportieve genen

Tien jaar na de 'oude' Kluivert is de nieuwe Kluivert (1999) dus in opkomst, maar er zijn meer telgen uit het gezin die talent hebben. Broer Quincy Kluivert (1997, aanvaller) mocht het proberen in de jeugd van FC Twente en later bij Vitesse. Broertje Shane (2008) speelt in de jeugd van Paris Saint-Germain en broertje Ruben Kluivert (2001) voetbalt bij AFC. "Quincy is sterk en heeft een goed schot", zei Justin in februari tegen de NOS. "Shane is echt een mannetje. Hij spreekt vloeiend Engels. Ruben is twee koppen groter dan ik. Hij is een verdediger, echt een beest. De jongste is pas een paar jaar oud. Zodra hij kan lopen en rennen, stop ik hem gelijk op een voetbalclub."

Zal over tien jaar wéér een Kluivert scoren in het eerste van Ajax? Of maakt eerst een andere Kluivert furore in Frankrijk?