Hoe staat het Nederlands elftal er voor?

Vanavond komt het Nederlands elftal bijeen in Noordwijk voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en de oefeninterland tegen Italië. We kunnen vaststellen dat Nederland er rooskleuriger voorstaat dan eind vorig jaar. Hoe deden de Oranjespelers het de afgelopen weken?

Doelmannen:

Wat betreft de doelmannen lijkt Jeroen Zoet een zekerheid voor een basisplek in de komende wedstrijden, aangezien de PSV-keeper als enige een basisplaats heeft bij zijn broodheer. Jasper Cillessen imponeerde weliswaar in de halve finale van de Copa del Rey tegen Atlético Madrid, maar maakte daarentegen ook pas een keer zijn opwachting in de competitie voor Barcelona. Michel Vorm stond aan het begin van het seizoen een tijdlang onder de lat bij Tottenham Hotspur vanwege een blessure van concurrent Hugo Lloris, maar sinds diens terugkeer speelde ook Vorm nog maar sporadisch.

Verdediging:

De personele problemen in de verdediging zijn voor bondscoach Danny Blind vrij groot. Met het centrum Jeffrey Bruma-Virgil van Dijk leek Blind een definitieve keuze te hebben gemaakt achterin, maar beiden zijn momenteel geblesseerd. Daartegen staat wel de terugkomst van Stefan de Vrij, die indruk maakt in de Serie A. De oud-Feyenoorder kende lange tijd fysieke problemen en speelde zijn laatste interland in en tegen Turkije, september 2015. Even leek het er op dat hij de interlandperiode weer aan zijn neus voorbij moest laten gaan, maar de kwetsuur aan zijn knie viel gelukkig mee. Afgelopen weekend maakte hij het duel tegen Cagliari vol en hield bij bovendien de spitsen van scoren. Overigens met Wesley Hoedt naast hem in het centrum. De Alkmaarder kan zijn debuut maken voor Oranje komende week.

Liefst vijf Ajax-verdedigers haalde Blind bij de selectie. Uit de statistieken blijkt dat dit niet geheel onterecht is, want Ajax kreeg na de winterstop pas drie doelpunten om de oren. Afgelopen weekend kende het team een off-day, maar vorige week donderdag maakte de achterhoede juist indruk door tegen FC Kopenhagen vrijwel geen kans weg te geven.

Net als De Vrij speelde ook Bruno Martins Indi al lange tijd niet voor Nederland. Dat heeft zo zijn redenen: de ex-Feyenoorder speelde zelden bij FC Porto en kreeg in zijn laatste interland op onverklaarbare reden de rode kaart, terwijl Oranje tegen IJsland voor zijn laatste kans streed om plaatsing voor het Europees kampioenschap. Daarnaast werden Rick Karsdorp en Daley Blind opgeroepen. De zoon van de bondscoach komt de laatste weken minder aan bod bij Manchester United, maar heeft nog genoeg speelminuten in de benen.

Middenveld

Op het middenveld zijn de problemen voor Blind een stuk minder groot, want de keuzeheer beschikt over vijf spelers die, op wat voor niveau dan ook, in uitstekende vorm steken. Kevin Strootman, Jens Toornstra, Tonny Vilhena, Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum zijn aan een uitstekend seizoen bezig. Vooral die laatste heeft zich ontwikkeld tot een van de steunpilaren van Liverpool de laatste maanden. In de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk in oktober was de middenvelder niet goed, maar Wijnaldum komt deze periode met een andere status binnen bij Oranje.

Dan is er ook nog Wesley Sneijder. De 126-voudig international kwakkelde de afgelopen weken met een dijbeenblessure, maar stond afgelopen weekend weer in de basis tegen Trabzonspor. De laatste keer dat Sneijder negentig minuten volmaakte, dateert echter alweer van eind januari. In die wedstrijd tegen Akhisarspor was de Utrechter met drie voorzetten wel van doorslaggevende waarde voor Galatasaray.

Aanval

Het is misschien wel de meest prangende vraag voor de bondscoach: kan Blind om de prestaties van Bas Dost heen? In een competitie met meer aanzien dan de Eredivisie is de spits van Sporting Lissabon niet te houden. Dost heeft een straatlengte voorsprong in de strijd om het topscorerschap en was bovendien afgelopen weekend wederom twee keer trefzeker. Dit kalenderjaar haalt Dost ongekende gemiddelden.

Toch laait de discussie omtrent de spitspositie in volle hevigheid. De laatste interland tegen Luxemburg kreeg Dost de kans in de spits, maar maakte hij een matige indruk. Vincent Janssen daarentegen heeft het altijd goed gedaan in Oranje, maar kan bij zijn club maar weinig indruk maken. Ondanks de blessure van Harry Kane krijgt Janssen nog steeds weinig kansen bij Spurs. Veelzeggend was de wissel van trainer Mauricio Pochettino van afgelopen weekend. Harry Winks werd op het middenvelder bijgebracht tegen Southampton en Dele Alli kreeg de taak de spitspositie in te vullen. Janssen kreeg nog wel wat speeltijd, maar het was te weinig om veel te laten zien.

Wie de wind wel weer in de rug heeft is Memphis. Dat is nodig ook voor Oranje, want Blind zit verlegen om goede buitenspelers, zeker nu ook Eljero Elia weer geblesseerd is. Tegen Paris Saint-Germain had hij zijn doelpuntrijke begin in Ligue 1 een vervolg kunnen geven, maar oog in oog met Kevin Trapp verloor hij de controle over de bal. Neemt niet weg dat de ex-speler van PSV zichzelf een kick-start heeft bezorgd bij Olympique Lyon. Hij maakte inmiddels al vijf doelpunten. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de terugkeer van Arjen Robben. Gezien zijn reactie op de wissel van afgelopen weekend heeft de Groninger nog steeds het heilige vuur in zich branden. De bondscoach heeft weer wat te kiezen.

Krijgt Vincent Janssen de komende wedstrijden een basisplaats van Danny Blind?