Ziyech eerste Ajacied sinds Eriksen met dubbele cijfers

Hakim Ziyech gaf afgelopen weekend tegen Excelsior zijn tiende assist dit seizoen voor Ajax in de Eredivisie. Daarmee is hij de eerste Ajacied sinds Christian Eriksen in de jaargang 2012/13 die in de competitie de dubbele cijfers haalt, zo blijkt uit cijfers van Transfermarkt.de.

De afgelopen negen seizoenen was het gemiddelde van Ajax-assistkoning in de Eredivisie 12.67 assists. Ziyech is met nog zeven duels te gaan hard op weg dat aantal in ieder geval te evenaren. De aanvallende middenvelder speelde in de competitie 23 duels voor Ajax. Hij gaf niet alleen tien assist, maar scoorde ook zes keer. Ziyech begon bij FC Twente, waarvoor hij vier duels in actie kwam, twee keer scoorde en één assist gaf. In totaal staat hij dit seizoen in de Eredivisie dus op 27 duels, acht goals en elf assists.







Koningskoppel met Dolberg



Ziyech is goed ingespeeld op spits Kasper Dolberg, zo blijkt. Van de tien assists die hij namens Ajax in de Eredivisie gaf, hadden er vier het Deense dynamiet als eindstation. De creativeling vond ook Nick Viergever, Bertrand Traoré, Davinson Sánchez, Matthijs de Ligt en recentelijk Justin Kluivert. Laatstgenoemde maakte tegen Excelsior zijn eerste doelpunt voor Ajax.

Tegenstander: Aantal assists: Wijze: Doelpuntenmaker: Vitesse 1 Vrije trap Viergever PEC Zwolle 3 Corner, pass, pass Sánchez, Dolberg, Traoré Feyenoord 1 Pass Dolberg Sparta Rotterdam 1 Pass Dolberg Heracles Almelo 2 Corner, vrije trap De Ligt, Traoré FC Twente 1 Pass Dolberg Excelsior 1 Pass Kluivert

De Ajacied die in de afgelopen tien seizoenen het best was in zijn ploeggenoten laten scoren, luistert naar de naam Christian Eriksen. De Deen gaf in 2011/12 maar liefst negentien assists in de Eredivisie en een seizoen later zestien. Luis Suárez wist in zijn hoogtijdagen in Nederland ook aardig hoe je een medespeler moest vinden. Hij gaf in 2008/09 vijftien assists en een seizoen later zeventien assists.





16/17: Hakim Ziyech 10 assists

15/16: Amin Younes 9 assists

14/15: Klaassen en Schöne 9 assists

13/14: Schöne 9 assists

12/13: Eriksen 16 assists

11/12: Eriksen 19 assists

10/11: Eriksen 11 assists

09/10: Suárez 17 assists

08/09: Suárez 15 assists

07/08: Sneijder 9 assists