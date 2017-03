Historische promotie lonkt voor cultclub Union Berlin

Union Berlin heeft door een overwinning in eigen huis tegen FC Nürnberg de koppositie in de Tweede Bundesliga overgenomen. De cultclub speelde nog nooit op het hoogste niveau, maar door een doelpunt van Philipp Hosiner is het nu de grootste kandidaat voor het kampioenschap.

Union Berlin is niet zomaar een club, want de tweede club uit Berlijn is anders dan de meeste andere organisaties. Atypisch omdat Union Berlin voor de fans een manier is om politieke kwesties aan de kaak te stellen. In het verleden werd er geageerd tegen De Muur en in het heden moet de commercie er aan geloven. Geen goede combinatie met de voetbalwereld, maar Union Berlin bewijst dat het anders kan dan de miljoenen van een concern als RedBull er tegenaan gooien. Toen in 2008 het stadion niet meer aan de eisen voldeed, kwamen de fans in actie en knapten het onderkomen hoogstpersoonlijk op.

De liefde voor de club is dan ook belangrijker voor de mensen dan het niveau van het team. De club uit de hoofdstad won onlangs met 2-0 van Würzburger Kickers. Of de fans daar zo blij mee waren, valt te betwijfelen. De fans dreven op ludieke wijze de spot met de commerciële Bundesliga. De fans zongen namelijk: "Wat een ellende, wat een ellende. We promoveren naar de Bundesliga." Trainer Jens Keller kon lachen om het gezang. "Als onze aanhang dat zingt, dan word ik daar blij van. Het is ook sarcastisch bedoeld."

Toch is de kans reëel dat de supporters vanaf volgend seizoen daadwerkelijk naar Bayern München, Borussia Dortmund of het ongetwijfeld gehekelde RB Leipzig moeten, voor het eerst in de historie. De bekendste spelers in dit succesverhaal zijn Emanuel Pogatetz en Felix Kroos, de broer van. Daarnaast heeft spits Sebastian Polter de selectie een extra impuls gegeven. De aanvaller kwam in de winterstop over van Queens Park Rangers en maakte in zeven wedstrijden al vier doelpunten.

Door de overwinning heeft Union Berlin nu een punt meer dan nummer twee VfB Stuttgart, de gedoodverfde kampioen voor het seizoen. De Berlijners zijn nu zes wedstrijden op rij ongeslagen. Pas twee keer speelde de club de derby met Hertha BSC, toen de grootste club uit Berlijn was afgedaald naar het tweede niveau. Maar de derby van Berlijn kan volgend seizoen zomaar weer eens op het programma staan.