De SuperELF van Grootebroekse technicus Ronald de Boer

1. Keeper: Edwin van der Sar (Ajax)

"Geen lastige keuze. Edwin bracht rust, was ijzersterk in één-tegen-één-duels en deed nooit gekke dingen. Hij beschikte over het inzicht om niet onnodig uit te komen als een verdediger met een spits mee rende. Alleen met voorzetten onderscheppen had hij het wat lastiger, maar dat werd ook steeds beter."



2. Rechtsback: Michael Reiziger (Ajax/FC Barcelona)

"Te vergelijken met Kenny Tete nu. Als ik mijn man liet lopen, hoefde ik niet ongerust te zijn. Niemand kwam Michael voorbij. Hij kon uitstekend anticiperen. Voor elke vleugelspeler een ongelooflijk irritante verdediger, haha. Ik heb ook met Fernando Ricksen gespeeld. Hij was voetballend nog beter, maar Michael heeft meer uit zijn carrière gehaald."



3. Rechter centrale verdediger: Jaap Stam (Oranje)

"Ik twijfelde nog over Frank Rijkaard, maar Jaap was ongelooflijk. Een rots in de branding. Koppend en fysiek hield hij zo veel tegen. Tijdens trainingen stond ik regelmatig tegenover hem. Dan had ik weinig moeite. Dat vertelde hij ook. 'Tegen jou heb ik het altijd heel lastig'."



4. Linker centrale verdediger: Danny Blind (Ajax)

"Voor ons was Danny een extra middenvelder. Een kei in de omschakeling. Precies de neus voor timing. Zo'n verdediger zie ik nu niet meer. Verdedigend was hij ook sterk en gaf hij sturing. Hij was niet zo snel, maar had zoveel inzicht dat we nooit in de problemen kwamen."



Het ijzersterke Oranje, eind jaren negentig



5. Linksback: Frank de Boer (Ajax/FC Barcelona)

"Buiten het gegeven dat hij mijn tweelingbroer is, was Frank een fantastische speler. Niet alleen verdedigend geweldig, ook zijn inzicht en pass waren echte kwaliteiten. Hoe vaak hij Overmars, Litmanen of Bergkamp heeft weggestuurd... Denk maar aan het WK van 1998. Frank raakte nooit in paniek, trapte nooit zomaar een bal uit. Hij was een van de beste koppers die ooit op de Nederlandse velden rondliepen. Verdedigend én aanvallend."



6. Verdedigende middenvelder: Josep Guardiola (FC Barcelona)

"Hij bezat de topkwaliteit om vooraf te zien wanneer iemand vrij stond. Hij hield de bal dan net zo lang vast tot hij die jongen kon aanspelen. Daarvoor nam hij alle tijd en rust. Hij gaf die pass ook zonder te kijken in een split-second. Links of rechts, dat maakte niet uit."



7. Rechtshalf: Clarence Seedorf (Ajax)

"Hij heeft in Nederland helaas nooit de waardering gekregen die hij verdiende. Clarence was een op en top professional, nooit geblesseerd. Hij beschikte over een uitstekende techniek, trap, passing, dribbel en mentaliteit. Zijn drie gewonnen Champions League-finales zeggen voldoende. Een geweldenaar."



8. Linkshalf: Phillip Cocu (FC Barcelona)

"Toen ik bij Barcelona terechtkwam, merkte ik pas echt hoe speciaal hij was. Hij speelde achter Rivaldo, maar die kon renderen dankzij Phillip. Een manusje van alles. Hij beschikte over scorend vermogen, een uitstekend inzicht, een goede linkerpoot en hielp ook verdedigend mee als dat moest."



9. Aanvallende middenvelder: Jari Litmanen (Ajax)

"Hij wist altijd precies wanneer hij moest starten en diepgaan. De aanname was altijd goed, waardoor je hem op elk moment kon aanspelen. Terwijl hij dribbelend niet eens zo sterk was. Jari werkte altijd hard en was een geweldige gozer. Echt down to earth. Jammer dat hij vaak tegen blessures aanliep. Maar het grappige is dat hij nog het langst is doorgegaan van onze generatie."



Het succesvolle Ajax van 1995



10. Spits: Luis Figo (FC Barcelona)

"Een ware technicus met ongelooflijk veel kwaliteiten. Een type Eden Hazard. Beschikte over een geweldige voorzet en liet zich altijd zien in topwedstrijden. Figo was nooit geblesseerd. Een hele leuke gozer, iemand zonder poespas."



11. Spits: Rivaldo (FC Barcelona)

"Misschien een egoïst, maar ongelooflijk goed aan de bal. Technisch briljant, scorend vermogen, een goede linkerpoot en nooit geblesseerd. Op de training gaf hij niet alles, maar in wedstrijden stond hij er. En die bovenbenen van hem, die waren echt kolossaal. Dat had ik nooit eerder gezien bij een voetballer."



Wisselspelers:

Stefan Klos (Glasgow Rangers)

Marc Overmars (Ajax)

Patrick Kluivert (Ajax)

Edgar Davids (Ajax)

Frank Rijkaard (Ajax)

Mikel Arteta (Glasgow Rangers)

Xavi (FC Barcelona)



Trainer: Louis van Gaal (Ajax/FC Barcelona)

"Hij is ontzettend belangrijk geweest. Als jeugdtrainer van Ajax bracht hij Frank en mij van Avenhorn naar Amsterdam en was daardoor een vaderfiguur. Hij voelt altijd precies goed aan hoe hij een training moet leiden. Guardiola, Mourinho en mijn broer hebben die aanpak overgenomen. Ik ben hem dankbaar dat hij luisterde naar mijn verzoek om als rechtshalf in plaats van als spits te spelen. Dat heeft me geen windeieren gelegd."