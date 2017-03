Voetballers Curaçao bouwen verder aan missie

De sprong die Curaçao maakte de FIFA-ranglijst is tekenend voor de ontwikkeling van het nationale voetbalelftal. Amper vier jaar geleden nam de ploeg de 178e plaats in op de ranking. Onder Montserrat, Guam en Luxemburg. Net boven Swaziland en Fiji. Die landen zijn tegenwoordig geen bedreiging meer. Curaçao won in 2016 vijf van de zes wedstrijden en staat 74e op de ranking. Ter illustratie: Noorwegen en Finland staan lager.



De ontwikkeling van het Curaçaose elftal is in gang gezet door Patrick Kluivert. De huidige directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain trad in 2015 in dienst van de voetbalbond. Eerst als adviseur, later als bondscoach. Onder leiding van de voormalig sterspeler kozen sterke spelers voor een interlandcarrière op de Antillen. Leandro Bacuna, Eloy Room, Kemy Agustien. Ze lieten de hoop op Oranje varen en kozen voor het avontuur op Curaçao.



Kwalificatie

Het WK van 2018 komt nog iets te vroeg voor de eilandbewoners. In de kwalificatie was Curaçao te sterk voor Montserrat en Cuba, maar de droom spatte uiteen tegen El Salvador. Zowel thuis als uit verloren de mannen van Kluivert met 1-0. Plaatsing voor de poulefases van het kwalificatietoernooi zat er net niet in. Met de geplande uitbreiding van het WK, vanaf 2026, hoopt Midden-Amerika op zes startbewijzen. Mocht Mexico of de VS het toernooi organiseren, betekent dat nóg een plek extra. Een uitgelezen kans voor Curaçao om een gooi te doen naar kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi.



Rangelo Janga opent de score in het oefenduel met Westlandia (2016)



De droom van het WK staat dus nog even in de ijskast. In 2019 speelt Curaçao pas weer kwalificatiewedstrijden. Tot die tijd staat er genoeg moois op het programma voor de ploeg. Komende zomer zelfs al. In de Verenigde Staten doet het elftal, voor het eerst in de historie, mee aan de Gold Cup. Het toernooi voor landenteams uit Noord- en Midden-Amerika. Zondag 9 juli staat ongetwijfeld al met rood omcirkeld in agenda's van de fans. In het Qualcomm Stadium in San Diego, met 70.000 zitplaatsen, is Jamaica de tegenstander. Later die week volgen confrontaties met El Salvador en het ijzersterke Mexico.



Kuwas, Martina

In aanloop naar de Gold Cup speelt Curaçao donderdag een oefenduel. De ploeg kan in het snikhete Willemstad revanche nemen op El Salvador. Kluiverts opvolger Remko Bicentini selecteerde weer volop bekende namen. Zo kan Brandley Kuwas, van wie Danny Blind eerder liet doorschemeren hem nauwlettend in de gaten te houden, debuteren voor het land van zijn ouders. Ook Cuco Martina, dit seizoen goed voor negen Premier League-duels is weer van de partij. In de toekomst hoopt Curaçao op meer versterking. Een spitsenduo bestaande uit Jürgen Locadia en Richairo Živković? Wie zal het zeggen!



Dit is de selectie waarmee Curaçao het donderdag opneemt tegen El Salvador:



Keepers:

Eloy Room (Vitesse), Rowendy Sumter (Scherpenheuvel), Jairzinho Pieter (RKSV Centro Dominguito).



Verdedigers:

Leandro Bacuna (Aston Villa), Cuco Martina (Southampton), Darryl Lachman (Willem II), Gillian Justiana (Helmond Sport), Ayrton Statie (FC Oss), Jurriën Gaari (Kozakken Boys), Quentin Jakoba (Kozakken Boys), Christopher Isenia (Centro Barber), Dustley Mulder (Clubloos).



Middenvelders:

Kemy Agustien (Global FC), Jeremy de Nooijer (Levski Sofia), Doriano Kortstam (Achilles'29), Shanon Carmelia (IJsselmeervogels), Michael Maria (Sonnenhof Großaspach), Ashar Bernardus (RKSV Centro Dominguito).



Aanvallers:

Brandley Kuwas (Heracles Almelo), Reangelo Janga (Trenčín), Elson Hooi (Ermis Aradippou), Jarchinio Antonia (Go Ahead Eagles), Gino van Kessel (Lechia Gdańsk), Felitciano Zschusschen (Saarbrücken), Gevaro Nepomuceno (FC Famalicão), Vapor Jimbertson (Centro Barber).



Donderdag 23 maart 2017, 01.00 uur (NL tijd):

Curaçao - El Salvador

Stadion dr. Antoine Maduro (Willemstad)