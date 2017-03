Schweinsteiger voegt zich bij Nederlandse enclave in Chicago

John Goossens

Geboortedatum: 25-07-1988

Geboorteplaats: Heemstede

Positie: Middenvelder

Bij Chicago Fire sinds: Februari 2016







Vorige clubs:

Ajax (jeugd)

NEC

Feyenoord

FC Pune City (India)

FC Voluntari (Roemenië)



In de jeugd van Ajax stond John Goossens te boek als een groot talent. Het was de zomer van 2007 waarin Henk ten Cate hem als dartelende linksbuiten bij de hoofdselectie haalde. Goossens draaide de voorbereiding mee en leek zich op te mogen maken voor veel speelminuten in Ajax 1. Het mocht niet zo zijn. Blessures gooiden roet in het eten. Bovendien vertrok Henk ten Cate in het najaar van 2007 en zag diens opvolger, Adrie Koster, het niet in hem zitten. Na een aantal sterke jaren bij NEC keerde Goossens als middenvelder terug in de vaderlandse top, maar opnieuw redde hij het niet. In Chicago wordt Schweinsteiger niet de eerste ster die samenspeelt met Goossens. Bij Ajax was de Heemstedeling ploeggenoot van Jaap Stam en in India deelde hij de kleedkamer met David Trezeguet.



Michael de Leeuw

Geboortedatum: 07-10-1986

Geboorteplaats: Goirle

Positie: Aanvaller

Bij Chicago Fire sinds: Januari 2016







Vorige clubs:

Willem II

BV Veendam

De Graafschap

FC Groningen



Wie de cijfers van Michael de Leeuw bekijkt, zal tot de conclusie komen dat hij graag scoort. Bij welke club dan ook. Tijdens zijn eerste seizoen in het profvoetbal, slaagde De Leeuw er zelfs in om bij BV Veendam 25 competitietreffers te noteren. Ook bij De Graafschap en FC Groningen toonde hij zijn neusje voor het doel. En toch waren altijd twijfels. Zelfs in het seizoen 2014/2015. De Leeuw knalde er achttien in bij FC Groningen, maar toch kreeg de falende Danny Hoesen regelmatig de voorkeur. De Leeuw koos eieren voor zijn geld en ging bij Chicago Fire vrolijk verder met scoren.



Johan Kappelhof

Geboortedatum: 05-08-1990

Geboorteplaats: Amsterdam

Positie: Verdediger

Bij Chicago Fire sinds: Februari 2016







Vorige clubs:

Ajax (jeugd)

FC Groningen



Net als Goossens is Johan Kappelhof afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. Hij doorliep een groot deel van de jeugdopleiding en kwam in het Amsterdamse beloftenteam tot 23 optredens. Vierenhalf jaar was de verdediger een vaste waarde in de Euroborg. In die periode werd de zoon van een Ghanese moeder en Nederlandse vader enkele keren opgeroepen voor Jong Oranje. Ook in de Verenigde Staten vallen zijn kwaliteiten op. Na zijn eerste seizoen in Amerikaanse dienst werd Kappelhof al uitgeroepen tot verdediger van het jaar.