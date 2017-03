Feyenoords benefietduel: zo ging het vorig jaar

Ook vorig seizoen vond het benefietduel plaats in aanloop naar een interlandweekend. Het betekende een hoop afwezige basisspelers en dus een aantal nieuwe gezichten. Een van hen was rechtsback Melvin Kingsale. Hij redde het uiteindelijk niet bij Feyenoord en vertrok in de zomer van 2016 transfervrij. FC Dordrecht pikte hem op, waar hij pas deze maand voor het eerst in de basis begon. Mogelijk speelt Kingsale dit jaar opnieuw het benefietduel, maar dan dus tégen Feyenoord.



Naast Kingsale maakte ook Rashaan Fernandes vorig jaar zijn eerste minuten in Feyenoord 1. De rechtsbuiten stond jarenlang te boek als een groot talent, maar lijkt te stagneren in zijn ontwikkeling. Minuten in een officieel duel zaten er nog niet in en met een aflopend contract op zak is het maar zeer de vraag of dat nog gaat gebeuren.



Robertha

Het derde jeugdproduct dat in maart 2016 mocht spelen tegen Sparta, was Nigel Robertha. Hij maakte indruk tegen Sparta en lag aan de basis van de 2-0 van Jens Toornstra. In tegenstelling tot Kingsale en Fernandes heeft Robertha al wel een officieel duel op zijn naam staan. Op 1 mei 2016 mocht hij invallen tijdens het uitduel met Willem II. Dit seizoen deed Giovanni van Bronckhorst nog geen beroep op de rappe aanvaller, maar dat gaat tegen FC Dordrecht mogelijk wel gebeuren.



Nigel Robertha is een van de jeugdspelers die woensdag mag hopen op speeltijd in de Kuip. Daarnaast trainden ook keeper Ramon ten Hove, verdediger Mats Knoester, middenvelder Jordy Wehrmann en aanvaller Alex Bangura dinsdag mee met de Rotterdamse hoofdmacht.



Cruijff

Vorig seizoen stond het benefietduel tussen Feyenoord en Sparta tevens in het teken van Johan Cruijff. De legende overleed eerder die dag. Ook deze week zal de beste Nederlandse speler aller tijden op veel plaatsen herdacht worden.