De Ligt of Hoedt, wat zeggen de cijfers over wie spelen moet?

Matthijs de Ligt en Wesley Hoedt zijn als debutanten opgeroepen voor het Nederlands elftal. Het is niet uitgesloten dat één van beide spelers minuten krijgt tegen Bulgarije of Italië. Maar: hoe goed doen de centrale verdedigers van respectievelijk Ajax en Lazio Roma het op dit moment?

De Ligt

Met zijn zeventien jaar is Matthijs de Ligt nog maar een groentje. Toch is hij lang en sterk. De in Leiderdorp geboren verdediger is 1.88 meter lang en weegt 76 kilo. Hij mocht tot nu toe zeven wedstrijden spelen in het eerste elftal van Ajax. Twee keer maakte hij negentig minuten, vijf keer viel hij in.

Verdedigende acties

De Ligt is een echte verdediger. Voor hem komt het tegenhouden van een spits op de eerste plaats. Het aanvallende werk, dat staat op de tweede plaats. Dat is ook wel te zien aan de statistieken. Toegegeven, hij speelde pas 268 minuten, een voorzet of assist gaf hij nog geen enkele keer.

Zeven keer ging de voetballer naar de grond om een tackle te maken. Daarvan was 71 procent succesvol. De Ligt blokte één schot en werkte de bal 22 keer met succes weg. Hij kreeg vier keer een overtreding mee en begin drie keer een overtreding.

Duels

Een centrale verdediger moet bovenal duels winnen. De Ligt gaat dat goed af. Hij was vaker wel dan niet zijn persoonlijke tegenstander te slim of te sterk af. In 75 procent van de gevallen was de bal voor De Ligt. Ook in de lucht doet de verdediger het prima. Bijna tachtig procent (78,9 procent) van de luchtduels is een prooi voor de Ajacied.

Passing

De Ligt mag dan niet zo vaak voorin te vinden zijn om de voorzet te geven, hij kan zijn ploeggenoten in de buurt prima een bal toespelen. Van de 191 passes die hij gaf, kwam maar liefst 83 procent aan. Van die 191 passes was twaalf procent een lange bal. In totaal gaf hij 127 keer met succes een balletje breed, naar voren of opzij. Zeventien maal speelde hij de bal met zijn hoofd door.

Hoedt

Wesley Hoedt is 'al' 23 jaar. Hij is net als De Ligt 1.88 meter lang, maar hij weegt één kilo (77 kg) meer. De voetballer uit Alkmaar kwam dit seizoen in de competitie vijftien keer in actie. In tegenstelling tot De Ligt is Hoedt al een basisspeler. Hij speelde veertien maal vanaf de aftrap mee en werd niet gewisseld. Één keer moest hij het doen met slechts zestig minuten spelen. Zijn teller staat op 1320 minuten.





Verdedigende acties

Hoedt is net als De Ligt een echte verdediger, maar hij verzorgde al vier keer een key-pass. Dat is een pass waaruit een kans komt. Ook maakte de voetballer al een doelpunt. In tackles is Hoedt minder succesvol. Van de 33 waren er maar zestien succesvol. Dat is 48 procent.

In overtredingen begaan is de voormalige speler van AZ helaas voor hem ook goed. Van de twintig kreeg hij er slechts ééntje mee. Negentien keer was de bal voor de tegenstander als de scheidsrechter floot. Hoedt werkte 85 keer een bal weg en blokte acht keer een bal.

Duels

Hoedt won net als De Ligt 75 procent van zijn duels. In de lucht doet hij het véél beter dan De Ligt. In maar liefst negentig procent van zijn luchtduels (46 van de 51) kwam hij als winnaar uit de bus.

Passing

Hoedt gaf in totaal 813 passes. Veel meer dan De Ligt, maar die kwam ook beduidend minder minuten in actie. Van die vele honderden passes was 87 procent succesvol. Dat zijn er dus 704. Daarvan waren er 558 vooruit, achteruit of opzij. 107 keer gaf hij een lange bal, 39 keer speelde hij de bal door met zijn hoofd.

Op het gebied van passing en duels ontlopen De Ligt en Hoedt elkaar dus niet zo veel. In tackles lijkt De Ligt beter en hij maakt ook minder vaak een overtreding. Hoedt levert aanvallend meer bijdragen en is meer gelouterd dan de piepjonge De Ligt. Dus voor wie bondscoach Danny Blind komende interlands moet kiezen? Hij kan natuurlijk ook altijd gaan voor de ervaren Bruno Martins Indi, die 'al' 31 keer uitkwam voor Oranje.