Wat weten we van dat nieuwe Feyenoord-talent Kökcü?

Naam: Orkun Kökcü

Geboortedatum: 29-12-2000

Leeftijd: 16

Team: Feyenoord Onder 17

Positie: Aanvallende middenvelder

Hij is jong, erg jong, het volgende grote talent van Feyenoord. Orkun Kökcü is pas zestien jaar oud, maar hij mocht nu al een contract tekenen bij de koploper van de Eredivisie. "Dit is de mooiste club van Nederland", zei de trotse voetballer maandag tegenover Feyenoord TV. Hij hoopt op termijn in het eerste van de ploeg uit Rotterdam-Zuid te spelen, net als veel van zijn leeftijdsgenoten dat natuurlijk willen.

De naam Kökcü is geen onbekende bij Feyenoord. Er loopt namelijk nog een voetballer met die naam rond in de jeugdopleiding van die ploeg. Broer Ozan speelt in de Onder 19. Hij wordt overigens gelinkt aan Tottenham Hotspur. Of hij ook daadwerkelijk aan de slag gaat bij de Engelse club, is nog niet bekend.

De jongste van de twee is een middenvelder. Een creatieveling. Eentje die met een bal een paar man kan passeren, maar ook iemand die net zo goed een mooie steekpass kan geven. Technisch directeur Martin van Geel omschreef hem als "box-to-box-speler". Dat wil dus niet zeggen dat hij per se als nummer-tien in actie moet komen. Als linkshalf of rechtshalf of verdedigende middenvelder zou hij ook prima uit de voeten kunnen.

Dat Kökcü kan voetballen, werd al op jonge leeftijd duidelijk. Hij begon in de jeugd van EDO uit Haarlem, maar verruilde die voor Stormvogels. Net als zijn oudere broer, trouwens. Kökcü ging in 2011 naar FC Groningen. Hij kwam middels een talentendag op de rader van de club en verhuisde samen met zijn ouders en broer van Noord-Holland naar Groningen. Hij voetbalde daar tot 2014 en maakte toen de overstap naar Feyenoord, tot grote teleurstelling van de Trots van het Noorden. "Maar", zo reageerde de club toen, "het is de keuze van de speler zelf."

Kökcü speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord. In het eerste jaar haalde hij niet echt zijn niveau. Toen kwakkelde hij met blessures. Afgelopen jaargang ging het beter, dit seizoen komt volgens hemzelf alles er uit. Niet voor niks speelde hij al drie keer in Oranje Onder 17. Daarin debuteerde hij in februari van dit jaar. Komende zomer moet hij de volgende stap zetten, als het talent aansluit bij de Onder 19 van de Rotterdamse club.