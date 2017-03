Vertrekken deze talenten binnenkort ook naar Engeland?

Ook afgelopen zomer keerden verschillende Nederlandse toptalenten de jeugdopleiding waarin zij speelden de rug toe. Zo maakte Juan Familio-Castillo de overstap van Ajax O17 naar de jeugdopleiding van Chelsea. Ook Feyenoord had er last van. Toptalent Tahith Chong verkoos de jeugdopleiding van Manchester United boven een contract bij Feyenoord. Welke jeugdspelers maken komende zomer mogelijk de stap naar het buitenland?



Daishawn Redan

De naam van Ajax-talent Daishawn Redan (foto, boven) wordt al maanden genoemd bij verschillende Europese topclubs. Manchester United, Manchester City en Paris Saint-Germain zouden een oogje op hem hebben. Vorige maand kwam daar ook RB Leipzig bij. De 16-jarige spits was vorige week nog zeer belangrijk voor Oranje O17 tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden. Ook voor zijn eigen ploeg, Ajax O17, is hij wekelijks van waarde.







Myron Boadu

Ook AZ houdt zijn adem de komende maanden in. De eveneens 16-jarige Myron Boadu speelt de pannen van het dak bij AZ O19 én Jong AZ. Het talent heeft echter nog geen contract bij de Alkmaarse club, waardoor hij voor een fooitje is op te halen uit Alkmaar. Arsenal zou zeer geïnteresseerd zijn in de aanvaller, die ook in de belangstelling van Ajax staat. Martin Haar, trainer van Jong AZ, sprak eerder uit te verwachten dat Boadu binnenkort ’gewoon’ een contract in Alkmaar zal tekenen.







Lateef Omidiji Jr.

Jongens van zestien die al naar de grote clubs vertrekken. Veel te jong, vinden velen. Toch kan het altijd jonger. Naast Boadu heeft Arsenal ook zijn pijlen gericht op Lateef Omidiji Jr., een dertienjarig (!!) talent uit de jeugdopleiding van FC Dordrecht. De club van trainer Arsène Wenger heeft echter flinke concurrentie in de strijd om de piepjonge voetballer, geboren in Las Vegas. Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain houden hem ook in de gaten. Ajax wordt ook genoemd als geïnteresseerde club.