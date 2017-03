'Manchester City wil na Bravo opnieuw keeper ophalen bij Barca'

De Engelse miljoenenclub heeft zijn pijlen gericht op Marc-André ter Stegen. Dit schrijft The Daily Mail. Zo'n 34,5 miljoen euro zouden de Engelsen voor de Duitse doelman overhebben. De kans is echter klein dat Barca zijn eerste doelman laat vertrekken. Wanneer Ter Stegen wel naar Engeland verkast, is het goed nieuws voor Jasper Cillessen. De Nederlander is dit seizoen de tweede doelman van de Spaanse topclub.