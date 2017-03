Moet Peter Bosz echt voor Kluivert kiezen in plaats van Traoré?

De aanvaller was nauwelijks gevaarlijk en viel bijna alleen op door zijn opvallende schwalbe. Op de positie van rechtsbuiten, de normale positie van de Chelsea-huurling bij Ajax, stond Justin Kluivert. De jonge Ajacied speelde ook niet de beste wedstrijd uit zijn prille loopbaan, maar was wel belangrijk met zijn treffer.

Traoré ontving de nodige kritiek na de wedstrijd in de verschillende praatprogramma's. Peter Bosz moet de Afrikaanse aanvaller maar eens op de bank zetten en de jonge Kluivert als basisspeler laten starten. Althans, dat vond menig analist. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Bertrand Traoré Justin Kluivert Wedstrijden 19 9 Doelpunten 6 1 Per wedstrijd 0,32 0,11 Assists 0 0 Voorzetten 14 32 Per wedstrijd 0,74 3,55 Waarvan geslaagd 7% 16% Gecreëerde kansen 17 6 Per wedstrijd 0,89 0,66

Uit statistieken van Opta blijkt dat Traoré in vergelijking met de jonge Kluivert een stuk trefzekerder is. Omgerekend 0,3 doelpunten per wedstrijd tegenover 0,1 doelpunten van Kluivert. Geen opvallend verschil aangezien rechtsbuiten Troaré linksbenig is en vaak naar binnen gaat. Kluivert acteert meer als een klassieke buitenspeler en gaat vaker buitenom om daarna een kans te creëeren.

De buitenspelers gaven allebei nog geen assists dit seizoen. Al probeerden ze het wel. Traoré gaf 0,7 voorzetten per wedstrijd, waar Kluivert er 3,55 per wedstrijd gaf. Een behoorlijk groot verschil. Ook de nauwkeurigheid in voorzetten spreekt in het voordeel van de Ajax-jeugdspeler. Traoré stond wel vaker aan de basis van een kans dan Kluivert. Zo'n 0,9 gecreëerde kans per wedstrijd tegenover 0,6 gecreëerde kans per wedstrijd.

Dat beide aanvallers niet dezelfde speelstijl hebben, blijkt ook uit de cijfers. Moeilijk om beide Ajacieden te vergelijken dus. Gezien het feit dat linksbuiten Amin Younes dit seizoen slechts een handvol assists afleverde, lijkt het geen verkeerde keuze om Kluivert voor een langere tijd als de vaste rechtsbuiten te laten spelen.