Schweinsteiger naar Amerika, wie gingen hem zoal voor?

Maar eerst een stukje geschiedenis. In 1968 wordt de North American Soccer League (NASL) opgericht. Veel schieten de clubs die meedoen niet op met hun competitie, want het niveau is simpelweg erg laag. De voorzitter van New York Cosmos blijft niet bij de pakken neerzitten en zwaait met flink wat geld. Gevolg: stervoetballer Pelé, komt naar Amerika. Later maken ook andere grote namen als Johan Cruijff, George Best en anderen de overstap naar de andere kant van de wereld.



Zestien jaar na de oprichting van de competitie gaat het echter mis. Stervoetballers zijn dan vertrokken en de televisie heeft geen trek meer om de duels uit te zenden. De NASL sterft, het Amerikaanse voetbal ligt op zijn gat. Tot 1994, als het WK in eigen land is. Twee jaar later zijn de Amerikanen daar nóg van in de ban. Ze besluiten de Major League Soccer op te richten.



Die is tot 2007 vooral aantrekkelijk voor landgenoten, maar daar komt in dat jaar verandering in. Dan wordt de Designated Player Rule in het leven geroepen. Daardoor kunnen spelers van buiten de EU aan worden getrokken die niet binnen de salarishuishouding vallen. De competitie betaalt een deel van het salaris, de club moet dan nog wel de rest van dat bedrag ophoesten.



David Beckham



De pionier die vanuit Europa de oversteek naar Amerika waagde was David Beckham. Hij ging in 2007 van Real Madrid naar LA Galaxy. Hij was de eerste voor wie die Designated Player Rule van toepassing was. De middenvelder bleef vijf jaar in de Verenigde Staten. Hij maakte op 18 augustus 2007 zijn debuut in het bijzijn van maar liefst 60.000 fans. Op 24 mei 2008 scoorde hij tegen Kansas City vanaf maar liefst 70 yards (64 meter). Beckham won in zijn peride in Amerika met LA Galaxy zeven prijzen.







Thierry Henry



Thierry Henry werd pas echt bekend toen hij bij Arsenal en in het Franse nationale team volop ging scoren. In 2010, hij was toen 32, ging de aanvaller aan de slag bij New York Red Bulls. Na twee jaar kon hij het niet laten nog ‘even’ vier wedstrijdjes mee te pikken bij Arsenal. Hij keerde daarna terug naar de Red Bulls en speelde daar nog drie jaar. De Fransman sloot in 2014 zijn loopbaan af. Hij pakte twee titels en één beker met de Amerikaanse club.



Andrea Pirlo



Andrea Pirlo leek heel zijn loopbaan in Italië te spelen, maar vertrok in 2015 toch naar Amerika. Hij ging voetballen bij New York City, de club waarbij hij nog steeds actief is. Prijzen won de stervoetballer nog niet met dat team. Of de middenvelder nog lang actief is bij New York City, is nog maar de vraag. Hij wordt in verband gebracht met een terugkeer naar zijn vaderland.



Steven Gerrard



Steven Gerrard leek zo ongeveer getrouwd met de Engelse club Liverpool. Hij begon er in het seizoen 1998/99 en ging er weg in 2015. Naar Los Angeles Galaxy, de club waarbij hij in 2016 zijn loopbaan afsloot. Hij moest bij zijn debuut flink wennen aan het fysieke niveau, maar hield zich toch uiteindelijk prima staande. In februari 2017 keerde hij terug naar Liverpool om daar als jeugdtrainer aan de slag te gaan. Gerrard pakte geen prijs met LA Galaxy.



Kaká



De loopbaan van Kaká bij Orlando City is nogal opmerkelijk. De Amerikanen namen hem op 1 juli 2014 over van AC Milan en verhuurden hem een dag later aan Sao Paulo in Brazilië. De reden: Orlando City had al te veel spelers van buiten de EU in haar team. In 2015 ging hij alsnog aan de slag bij de Amerikanen. Kaká maakte indruk met doelpunten en slimme passes. Hij is op dit moment geblesseerd aan zijn hamstring, maar overweegt de club trouw te blijven.



Didier Drogba



Didier Drogba maakte in 2015 en 2016 doelpunt na doelpunt bij de Montreal Impact. Hij speelde daar samen met de Belg Laurent Ciman, die international is. De Ivoriaan begon stormachtig bij de club, maar begon naarmate het einde van zijn contract naderde ook te verlangen naar het afscheid. Hij moest in zijn laatste maanden op de bank zitten en daar voelde hij zich te groot voor.





Ankles in the Turkish league beware!



Nigel de Jong's "highlights" from #MLS... pic.twitter.com/SUQb927sjA — KICK (@KICK) 31 augustus 2016

En dan zijn er uiteraard een aantal Nederlanders die in het verleden in Amerika hebben gespeeld of er nu nog voetballen. Michael de Leeuw, Johan Kappelhof en John Goossens mogen zich ploeggenoot noemen van Bastian Schweinsteiger, Roland Alberg voetbalt bij Philadelphia Union en Hans Denissen speelt bij San Antonio Scorpions.In het verleden kwam onder meer Nigel de Jong uit voor La Galaxy. Die zijn ze daar vast nog niet vergeten!