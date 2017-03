Duitsland tegen Engeland: wederom een historisch treffen?

Duitsland ontvangt woensdagavond in eigen huis de nationale ploeg van Engeland . Voor het eerst in de onderlinge historie wordt dat duel gespeeld in Dortmund. Wordt het slechts een vriendschappelijk wedstrijd of een duel waar we over twintig jaar nog over praten? Bij duels tussen die Mannschaft en de Engelsen weet je het maar nooit. Vier bijzondere ontmoetingen:

1. Berlijn, 14 mei 1938. Vriendschappelijk: Duitsland 3-6 Engeland

Met terugwerkende kracht misschien wel de meest krankzinnige ontmoeting tussen beide landen ooit gespeeld. Op 14 mei 1938, vier maanden vóór de ondertekening van het Verdrag van München, speelde het Engelse nationale voetbalelftal een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Maar het was vooral een politieke ontmoeting. Tijdens het Duitse volkslied stonden alle Engelse (!) spelers in de Hitlergroep. Een krankzinnig gebaar, zeker in de wetenschap dat vier maanden later de oorlog uitbrak.

Overigens was het niet zo gek dát de spelers van Engeland dat destijds deden. De opdracht kwam namelijk rechtstreeks het van ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers zelf weigerden in eerste instantie de opdracht, maar politiek woog uiteindelijk zwaarder dan het belang van de spelers. Zij namen overigens uiteindelijk de ultieme revanche door met 3-6 te winnen.

2. Londen, 30 juli 1966, WK-finale: Engeland 4-2 Duitsland

Na het afgekeurde doelpunt op het WK van 2010 (zie onder) werd door Thomas Müller in de media nog naar deze finale gerefereerd. Het zit de Duitsers dus kennelijk hoog dat de derde Engelse goal, gemaakt in de verlenging werd goed gekeurd. De inzet van Geoff Hurst in de 101e minuut raakte de onderkant van de lat, de grond en kwam vervolgens weer terug. Doelpunt, althans volgens grensrechter Tofik Bahramov.

De televisiebeelden brachten later geen uitsluitsel. Wetenschappers van Oxford University hebben het moment geanalyseerd en menen dat de bal niet volledig over de lijn was. Volgens hen was het dus géén geldig doelpunt. Maar in 2016 werd er wederom een onderzoek ingesteld, door Sky Sports, dat als uitkomst had, dat de bal wél in z'n geheel over de lijn was. Het zal voor eeuwig een discussie al blijven, al staat de WK-titel uit '66 gewoon vol trots op de erelijst van Engeland.

(vanaf 1:20 de omstreden goal)

3. München, 1 september 2001. WK-kwalificatie: Duitsland 1-5 Engeland

Na zes minuten leek Duitsland, net als in het eerste duel in Engeland, op weg naar een zege op de grootste concurrent in de WK-kwalificatiepoule. Onder leiding van arbiter Pierluigi Collina had Carsten Janker de score dus al vroeg geopend. Maar met een geweldige Michael Owen (drie goals) in de ploeg waren de Engelsen uiteindelijk toch veruit het sterkst.

De score eindigde uiteindelijk in de pijnlijke cijfers van 1-5. Ondanks de afstraffing plaatste Die Mannschaft zich overigens ook voor het WK, waarin zij wél de finale haalden. Engeland werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Brazilië, de latere winnaar....





4. Bloemfontein, 27 juni 2010. WK achtste finale: Duitsland 4-1 Engeland

Het duel waar ze in Engeland zó veel van verwachtten werd in Zuid-Afrika op het WK een afstraffing. Een teleurstelling. Toch vroeg iedereen zich na dit duel vooral af: wat als.... Want na de 2-0 van de Duitsers werd Engeland sterker en sterker. Matthew Upson beloonde dat overwicht en scoorde de aansluitingstreffer. Even later maakte Frank Lampard gelijk. Toch?! Ja. Iedereen zag het. Behalve de grensrechter.

Manuel Neuer pakte de bal heel koeltjes bijna een halve meter achter de doellijn weg en trapte uit alsof er niets gebeurd was. Een glaszuiver doelpunt, de gelijkmaker, werd de Engelsen zo ontnomen. Uiteindelijk werden ze door Duitsland weg gecounterd naar 4-1, maar niemand die het daar na het duel eigenlijk over had....

Wordt de onderlinge wedstrijd van woensdagavond net zo spectaculair of zal de oefenwedstrijd tussen de Engelsen en Duitsers niet ontvlammen in een duel dat de geschiedenisboek haalt?