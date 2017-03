Dost scoort bijna doelpunt per wedstrijd méér dan Janssen

Danny Blind heeft de keuze al gemaakt, maar houdt Nederland nog even in spanning over de invulling van de spitspositie op bezoek bij Bulgarije vrijdag. Gooit hij zijn vaste favoriet overboord voor de man in vorm?

Vincent Janssen voldoet aan het ideaalbeeld dat Blind voor zijn spitspositie in gedachten heeft. Maar de idealen van Blind worden al enige tijd op de proef gesteld door de spits van Tottenham Hotspur, die bij zijn club in competitieverband slechts één keer tot scoren kwam. Ruim 1,500 kilometer ten zuiden van Londen schiet en kopt Bas Dost de ene na de andere treffer tegen de touwen. Maar wat zeggen de cijfers nog meer over de prestaties van beide spitsen?

Vincent Janssen Bas Dost Minuten gespeeld 673 1987 Doelpunten per 90 minuten 0,13 1,09 Doelpunten met het hoofd per 90 minuten 0 0,41 Doelpunten binnen de 16 per 90 minuten 0,13 1,04 Schoten per 90 minuten 2,81 2,85 Schotnauwkeurigheid 47% 59% Assists per 90 minuten 0,13 0,14 Sleutelpasses per 90 minuten 1,47 0,54 Passes per 90 minuten 22,33 22,10 Passnauwkeurigheid 81% 69% Gewonnen duels 37,5% 51,01%

Dat Dost dit seizoen bij Sporting Portugal koelbloediger is dan zijn concurrent voor de spitspositie lijdt geen twijfel. Met meer dan een doelpunt per negentig minuten zijn er maar weinig spelers op de Europese velden die aan zijn moyenne kunnen tippen. Janssen in ieder geval zéker niet. De topscorer van de vorige editie van de Eredivisie lijkt het scoren verleerd. Wat daarbij opvalt: hij neemt het doel net zo vaak onder vuur als Dost, alleen met beduidend minder succes.







Wie de doelpuntengemiddelden van dit seizoen bekijkt kan moeilijk anders concluderen dan dat Bas Dost dé spits is voor Oranje op het moment. Met bijna een doelpunt per wedstrijd méér dan Janssen laat Dost zijn concurrent wat productiviteit mijlenver achter zich.



Wat zijn die idealen van Blind dan waard? Janssen is nauwkeuriger in zijn passing, neemt actiever deel aan het spel, maar weegt dat op tegen het gigantische verschil in productiviteit? Het antwoord houdt Blind nog even voor zichzelf.