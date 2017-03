Vijf redenen waarom Huntelaar terugkeert naar Ajax

Op 13 april keert Klaas-Jan Huntelaar terug in de Amsterdam ArenA. Niet in de hoedanigheid die een deel van de Ajax-aanhang graag ziet. In het blauw in plaats van het rood-wit. Komt het in de zomer alsnog tot een hereniging? Hieronder vijf redenen om aan te nemen dat het inderdaad zover komt.

De wens van een terugkeer leeft bij een groot deel van de Ajax-aanhang al sinds zijn vertrek naar Real Madrid in 2008 en is eigenlijk nooit weggegaan. Opgeslagen in het collectief geheugen. Normaal gesproken wordt die wens als vanzelf aangewakkerd in de transferperiode; nu is het een ontmoeting met Schalke die als katalysator dient.

Toch heeft het verlangen naar een terugkeer aan intensiteit ingeboet. De Facebookpagina 'Kom maar terug Klaas-Jan' telde een jaar geleden nog vijftienduizend likes, maar bestaat inmiddels niet meer. De naam van de pagina is veranderd in 'De Scout Ajax' en die scout besteedt nul aandacht aan Huntelaar. Toch is er hoop voor diegenen die nog altijd dromen van The Hunter in het rood-wit, en wel om de volgende redenen.

- Transfervrij

Een clausule in Huntelaars contract bij Schalke schrijft voor dat de contractduur automatisch met een seizoen verlengd wordt indien hij dit seizoen de helft van de wedstrijden in actie komt. Na de 1-0 zege op Mainz van afgelopen weekend is dat niet meer mogelijk. Een reguliere verlenging van zijn contract (ter waarde van zeven miljoen euro per jaar) werd eerder al uitgesloten door Schalke.

- Overmars is fan

Marc Overmars heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een voorstander is van een terugkeer. "Ook al wordt hij bij Schalke niet opgesteld, Klaas-Jan heeft zoveel motivatie van binnenuit dat hij het altijd kan opbrengen om goed te presteren. We zijn in de zomer lang met hem bezig geweest, want hij is een echte winnaar. Dat heeft hij nog steeds. Hij is een liefhebber, iemand die wij tussen de jonge jongens nodig hebben", vertelde hij De Telegraaf nog maar twee maanden geleden. Geen gekke gedachte dus dat Overmars ook over een paar maanden vindt dat Ajax een type Huntelaar nodig heeft.

- Mager bezet

De bezetting op de spitspositie bij Ajax is mager te noemen. Anwar El Ghazi kon in de punt uit de voeten, maar is vertrokken. Bertrand Traoré vertrekt in de zomer. Matteo Cassierra heeft zijn transfersom van vijf miljoen euro nog niet kunnen waarmaken en is nog jong. Dat laatste geldt ook voor Kasper Dolberg. Overmars: "Een Kasper Dolberg die zo presteert, laat je altijd staan. Maar op één paard wedden, is heel riskant. Ik zeg niet dat we Huntelaar gaan halen, maar wel dat hij altijd interessant is."

- Privésituatie

Op 2 januari werd Huntelaar voor de vierde keer vader. Ruimte genoeg in zijn riante woonboerderij in de Achterhoek. Dat zal hij niet snel willen inruilen voor het verre buitenland. En dan blijven er niet veel clubs over.

- Pasvorm

En dan is er nog het voetballende aspect. De spitspositie bij Ajax past Huntelaar als een warme jas. Huntelaar dient al jarenlang als bewijs in het warme pleidooi van eenieder die betoogt dat spitsen van Ajax wel degelijk topscorer kunnen worden. Trefzekere spitsen zijn in Amsterdam welhaast zeldzamer dan lege parkeerplekken. Maar voor Huntelaar is de zware taak van de meevoetballende spits, het gevreesde eiland, de last van het nummer negen, gedurende zijn driejarige verblijf in de hoofdstad nooit een last gebleken. Hij is model komen te staan voor de spitspositie zoals-ie daar ingevuld moet worden. De mal om nieuwe kandidaten in te gieten. En wie past beter in die mal dan de oorspronkelijke pasvorm?