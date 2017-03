ESM-concurrenten lachen om twijfel over Dost

Met Bas Dost (27) hebben 'we' voor het eerste sinds lange tijd weer een Nederlander die zich in de absolute top van het ESM Gouden Schoen-klassement bevindt. Maar in plaats van hem juichend op te stellen lijkt bondscoach Danny Blind de voorkeur te geven aan zijn Vincent Janssen . Het zal de Dosts concurrenten in de ESM-lijst verbazen; bijna allemaal scoorden zij meer interlandsgoals, dan Dost in actie kwam voor Oranje.

De positie van Lionel Messi (1) bij Argentinië behoeft uiteraard geen betoog. Zelfs toen hij stopte was hij maandenlang de meest besproken speler uit de selectie. Leo zorgde er in november 2016 bovendien nog hoogstpersoonlijk voor dat de Argentijnen überhaupt nog uitzicht hebben op het WK 2018. Voor nummer drie Pierre-Emerick Aubameyang is het WK ook nog in zicht met Gabon. De captain en superster van de Afrikanen moet zich in de poule met Marokko, Ivoorkust en Mali overigens wel inspannen: groepswinst is een vereiste voor een WK-ticket.

Andrea Belotti (4) is namens Italië uiteraard opgeroepen voor het duel met Nederland. Onder de nieuwe bondscoach Giampiero Ventura kreeg een van de meest begeerde spitsen in Europa van dit moment al de kans op zijn debuut. Gezien zijn huidige vorm twijfelt niemand eraan of hij speeltijd krijgt de komende interlandsperiode. Anthony Modeste (4) is de enige concurrent van Dost die géén international is. Gezien de enorme concurrentie bij Frankrijk is dat overigens niet zo gek. En op de vraag welke rol Luis Suárez (4) speelt bij Uruguay, past maar één antwoord: een meer dan cruciale. Want zelfs geblesseerd wilde de Barça-speler nog voor zijn land uitkomen.



Ook Cavani vevult een sleutelrol voor Uruguay.

Nummers zeven Edin Džeko (84 interlands), Robert Lewandowski (85 interlands) en Romelu Lukaku (56 interlands) zijn de absolute uitblinkers bij hun land. Hoewel België inmiddels een sterrenensemble heeft verzameld, zijn de bijna zestig interlands die Lukaku al speelde opzienbarend. De spits van Everton is namelijk pas 23 (!) jaar. Als hij in dit ritme doorgaat, dan kan hij het aantal van de Belgisch recordinternational Jan Ceulemans (96) bijna verdubbelen.

Het staat in schril contrast met de twaalf interlands (2x basisplaats) van Dost. Ook ten opzichte van nummer tien Edinson Cavani (89), die een sterspeler is naast Suárez bij Uruguay. Gelukkig voor Dost staat ook Mauro Icardi (11) in de ESM-lijst. Omdat Messi de spits van Inter, die pas één keer speelde voor Argentinië, helemaal niets vindt, krijgt hij voorlopig geen kans. Ook al is hij dé ster van Inter. Napoli-uitblinker Dries Mertens (11) speelde ook 'gewoon' 55 interlands, ondanks de hevige concurrentie bij onze Zuiderburen.

Tot slot maken Gonzalo Higuaín (64 interlands), Harry Kane (17 interlands) en Cristiano Ronaldo (135 interlands) de top vijftien van het ESM-klassement vol. Alle drie vervullen ze een sleutelrol voor hun land. Fit of niet fit, in vorm of niet in vorm: ze worden altijd opgeroepen.



Wordt Dost het slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid?

Maar goed: Dost houdt ze, op Messi, wel na allemaal onder zich in de ESM-lijst. Toch moet de aanvaller vrezen voor een plek op de bank. Hij kan volgens de bondscoach de rol van pinchhitter wél vervullen, Janssen niet. Wordt hij gestraft om zijn multifunctionaliteit? Zijn concurrenten kunnen zich in elk geval niets bij de onzekerheid van Dost voorstellen, gezien hun eigen statistieken.

Misschien moet Dost om écht de onbetwiste eerste spits te worden ook nog Messi verslaan en het ESM-klassement winnen? In dat geval wordt hij de eerste Nederlandse ESM-winnaar na Roy Makaay. Voor een vaste plaats in Oranje, lijkt dat bijna een vereiste.

De huidge ESM-ranglijst (top-15)

1. Lionel Messi (FC Barcelona) 25 x 2 = 50

2. Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 24 x 2 = 48

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 23 x 2 = 46

4. Andrea Belotti (Torino FC) 22 x 2 = 44

Anthony Modeste (1.FC Köln) 22 x 2 = 44

Luis Suárez (FC Barcelona) 22 x 2 = 44

7. Edin Džeko (AS Roma) 21 x 2 = 42

Robert Lewandowski (FC Bayern München) 21 x 2 = 42

Romelu Lukaku (Everton FC) 21 x 2 = 42

10. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 27 x 1,5 = 40,5

11. Mauro Icardi (Internazionale) 20 x 2 = 40

Dries Mertens (SSC Napoli) 20 x 2 = 40

13. Gonzalo Higuaín (Juventus) 19 x 2 = 38

Harry Kane (Tottenham Hotspur) 19 x 2 = 38

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 19 x 2 = 38