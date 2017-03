Bas Dost is beter dan ooit

Bas Dost verkeert dit seizoen in uitstekende vorm bij Sporting Portugal. Toch gaf de spits aan dat hij niet zeker weet of dit zijn beste seizoen ooit is. Is de inmiddels 27-jarige aanvaller in de vorm van zijn leven?

De boomlange targetman weet natuurlijk al een tijdje wat scoren is. Bij alle clubs waar hij actief was profileerde hij zich als een echte goaltjesdief. Maar in welke periode was hij nou écht in absolute topvorm?



Nederland

Dost begon zijn carrière in de Jupiler League, bij FC Emmen. Als een onervaren spits kwam hij niet altijd soepel over met zijn acties, maar vond hij toch vaak het net. Waar Kylian Mbappé op achttienjarige leeftijd wedstrijden in de Champions League beslist, maakte Dost zijn doelpunten tegen Fortuna Sittard en BV Veendam.





Een jonge Bas Dost in het shirt van FC Emmen



6 doelpunten in 23 wedstrijden in dienst bij Emmen waren voldoende om Heracles te overtuigen van zijn kunnen. In Almelo ontwikkelde Dost zich tot een echte goalgetter en wist hij regelmatig het doel te vinden. In zijn eerste seizoen moest de spits nog wennen aan het niveau, maar een jaar later was hij veertien keer trefzeker in de Eredivisie.



Een goed tweede seizoen in Almelo leverde hem een transfer op naar Heerenveen, waar hij iedereen verbaasde. In het seizoen 2010/11 liep Dost zelfs bijna één op één door 32 keer te scoren in de Eredivisie. Hij maakte zelfs doelpunten met omhalen, volleys, niets was te gek voor een Dost in topvorm.





2007/08 (Emmen) 2008/09 (Heracles) 2009/10 (Heracles) 2010/11 (sc Heerenveen) 2011/12 (sc Heerenveen) Wedstrijden 23 27 34 32 34 Doelpunten 6 3 14 13 32



Buitenland

Met zijn postuur en neusje voor de goal bleek Dost een uitstekende aanwinst voor VfL Wolfsburg. Zijn gemiddelde was zeker niet zo goed als in zijn laatste seizoen in Heerenveen, maar hij liet toch vaak zien het scoren nog niet verleerd te zijn.





Bas Dost was in dienst van Wolfsburg trefzeker tegen PSV



Toen hij afgelopen zomer nog geen basisplaats in Duitsland had afgedwongen, besloot hij een avontuur aan te gaan bij Sporting Portugal. En wat een keuze blijkt het te zijn. In 23 wedstrijden in de Liga NOS scoorde hij liefst 24 keer.





2012/13 (Wolfsburg) 2013/14 (Wolfsburg) 2014/15 (Wolfsburg) 2015/16 (Wolfsburg) 2016/17 (Sporting) Wedstrijden 28 13 21 22 23 Doelpunten 8 4 16 8 24



We mogen gerust stellen dat Dost het fantastisch doet in Portugal. Hij staat altijd aan de aftrap en zit prima in zijn vel. Of hij net als in het seizoen 2011/12 de grens van dertig doelpunten kan bereiken is nog de vraag, maar hij is ongetwijfeld op de goede weg. Wel moet de spits nog bewijzen dat hij dit niveau echt vol kan houden. Hij wisselde te vaak topseizoenen af met mindere jaren. Laten we hopen dat hij tegen Bulgarije ook laat zien de beste spits van Nederland te zijn!